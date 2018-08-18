Одні відчайдушно бігають по місту та клеють обяви з надію продати нерухоме лайно хоч за два мішка картоплі, інші вже махнули на все рукою та забивають вікна дошками
Максік віддирає свої мегаплінтуси, завтра на базар на продаж
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:32
Одні відчайдушно бігають по місту та клеють обяви з надію продати нерухоме лайно хоч за два мішка картоплі, інші вже махнули на все рукою та забивають вікна дошками
Максік віддирає свої мегаплінтуси, завтра на базар на продаж
Додано: Вів 15 лют, 2022 23:13
Нее. Главный негатив она ещё не прочувствовала т.к в то время жила одна на этаже и соседние квартиры стояли пустыми. Там через стены из пустотелого керамблока слышно как за стеной сосед храпит.
А как зайдут строители с перфораторам, побежит она на перегонки со своими кролями из этой квартиры.
такие ЖК обживаются медленно.
Додано: Вів 15 лют, 2022 23:18
Насколько я мог почувствовать, звукоизоляция там очень хорошая. Перфораторы уже свое отстучали. Ремонты сделали уже почти все, я в числе отстающих только закончил.
Додано: Вів 15 лют, 2022 23:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Водний канал ЖК на Рибальському острові сполучають із Дніпром
Етап будівництва системи протічних каналів ЖК Rybalsky триватиме три місяці.
14 лютого на Рибальському острові почалося спорудження тунелю під вулицею Набережно-Рибальською. Цей тунель сполучить із Дніпром систему протічних каналів житлового комплексу Rybalsky.
Як повідомили у пресслужбі SAGA Development, будівництво триватиме три місяці.
На цей час рух вулицею буде обмежено: до кінця березня перекриватимуть частину дороги в бік Контрактової площі, а до 15 травня — у бік Північного мосту.
Система протічних каналів ЖК Rybalsky довжиною 1900 метрів пролягатиме через весь півострів від Дніпра до Рибальської гавані. Під час першої черги збудують 330 метрів каналу з боку Дніпра.
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