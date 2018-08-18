Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Вы как постоянный жилец ФК2 прокомментировали бы видео. Я там бываю всего раз месяц много не знаю.
Я ждал, что тут сначала всё обосрут и не оставят камня на камне, а уже потом и прокомментировать. Я еще там не постоянный жилец. Но мне там нравится. В ролике много негатива необъективного, натянутого или преувеличенного. В жизни больше позитива, иногда даже удивляешься, что у нас уже есть такое. Знаю, есть и лучше.
Нее. Главный негатив она ещё не прочувствовала т.к в то время жила одна на этаже и соседние квартиры стояли пустыми. Там через стены из пустотелого керамблока слышно как за стеной сосед храпит. А как зайдут строители с перфораторам, побежит она на перегонки со своими кролями из этой квартиры. такие ЖК обживаются медленно.
UA написав:Нее. Главный негатив она ещё не прочувствовала т.к в то время жила одна на этаже и соседние квартиры стояли пустыми. Там через стены из пустотелого кормблока слышно как за стеной сосед храпит. А как зайдут строители с перфораторам, побежит она на перегонки со своими кролями из этой квартиры. такие ЖК обживаются медленно.
Насколько я мог почувствовать, звукоизоляция там очень хорошая. Перфораторы уже свое отстучали. Ремонты сделали уже почти все, я в числе отстающих только закончил.
барабашов написав:.. Срать люди в окно в кулёчке продолжат, а воду брать - скважину бурите, лОхи?
именно так. Скандалище там дикое. Расскажу потом чем закончилось
по отключению воды на Софиевке - оказывается, там одни криворукие идиоты вырубили насос, что подает воду на несколько домов, а вторые, кривоглазые, только на вторые сутки одуплились, где и что нужно включить. Такова офиц. версия. Люди уже собирались дороги перекрывать, зарегистрировали какой-то митинг в сельсовете и проч.
Добрый день, уважаемые форумчане. В перспективе ближайших нескольких месяцев планирую инвестировать в бетон (да-да, я знаю о пузыре, ЯШ,ОЗ и тд). Смотрю ЛУН, читаю форумы и трудно определить оптимальный ЖК. Интересует средний ценовой сегмент, возможно квартира будет не на перепродажу, а для родителей или сделаю ремонт и под сдачу. На данный момент присматриваюсь к последней очереди ЖК Грейт (сам живу неподалеку и район очень нравится). По условиям покупки там есть рассрочка с 50% взносом на 2к. Ценовой сегмент тоже оптимальный. Возможно есть подобные альтернативы? Буду благодарен за подсказки.
ПС очень нравится Поэтика, но там ценны повыше + ну уж очень долго они строят этот жк.
UA написав:Вы как постоянный жилец ФК2 прокомментировали бы видео. Я там бываю всего раз месяц много не знаю.
Я ждал, что тут сначала всё обосрут и не оставят камня на камне, а уже потом и прокомментировать. Я еще там не постоянный жилец. Но мне там нравится. В ролике много негатива необъективного, натянутого или преувеличенного. В жизни больше позитива, иногда даже удивляешься, что у нас уже есть такое. Знаю, есть и лучше.
То что там будет лютейший ПЦ с парковкой было очевидно с самого самого самого начала. Я не понимаю как могли согласовать такой проект с таким количеством паркомест. Жители ФК2 покупают машиноместа в ЦП... Они там дешевле. Но самое главное - они там ЕСТЬ (вернее были).
Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане. В перспективе ближайших нескольких месяцев планирую инвестировать в бетон (да-да, я знаю о пузыре, ЯШ,ОЗ и тд). Смотрю ЛУН, читаю форумы и трудно определить оптимальный ЖК. Интересует средний ценовой сегмент, возможно квартира будет не на перепродажу, а для родителей или сделаю ремонт и под сдачу. На данный момент присматриваюсь к последней очереди ЖК Грейт (сам живу неподалеку и район очень нравится). По условиям покупки там есть рассрочка с 50% взносом на 2к. Ценовой сегмент тоже оптимальный. Возможно есть подобные альтернативы? Буду благодарен за подсказки.
ПС очень нравится Поэтика, но там ценны повыше + ну уж очень долго они строят этот жк.
А почекати до осені/зими - ніяк?(до обвалу нереальних цін)