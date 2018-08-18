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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9582958395849585>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:13

  Libo написав:
  UA написав:Вы как постоянный жилец ФК2 прокомментировали бы видео.
Я там бываю всего раз месяц много не знаю.


Я ждал, что тут сначала всё обосрут :oops: и не оставят камня на камне, а уже потом и прокомментировать. :lol:
Я еще там не постоянный жилец. Но мне там нравится. В ролике много негатива необъективного, натянутого или преувеличенного. В жизни больше позитива, иногда даже удивляешься, что у нас уже есть такое.
Знаю, есть и лучше. 8)

Нее. Главный негатив она ещё не прочувствовала т.к в то время жила одна на этаже и соседние квартиры стояли пустыми. Там через стены из пустотелого керамблока слышно как за стеной сосед храпит.
А как зайдут строители с перфораторам, побежит она на перегонки со своими кролями из этой квартиры.
такие ЖК обживаются медленно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:18

  UA написав:Нее. Главный негатив она ещё не прочувствовала т.к в то время жила одна на этаже и соседние квартиры стояли пустыми. Там через стены из пустотелого кормблока слышно как за стеной сосед храпит.
А как зайдут строители с перфораторам, побежит она на перегонки со своими кролями из этой квартиры.
такие ЖК обживаются медленно.


Насколько я мог почувствовать, звукоизоляция там очень хорошая. Перфораторы уже свое отстучали. Ремонты сделали уже почти все, я в числе отстающих только закончил. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Водний канал ЖК на Рибальському острові сполучають із Дніпром

Етап будівництва системи протічних каналів ЖК Rybalsky триватиме три місяці.

14 лютого на Рибальському острові почалося спорудження тунелю під вулицею Набережно-Рибальською. Цей тунель сполучить із Дніпром систему протічних каналів житлового комплексу Rybalsky.

Як повідомили у пресслужбі SAGA Development, будівництво триватиме три місяці.

На цей час рух вулицею буде обмежено: до кінця березня перекриватимуть частину дороги в бік Контрактової площі, а до 15 травня — у бік Північного мосту.

Система протічних каналів ЖК Rybalsky довжиною 1900 метрів пролягатиме через весь півострів від Дніпра до Рибальської гавані. Під час першої черги збудують 330 метрів каналу з боку Дніпра.

https://www.facebook.com/groups/CityRev ... 575574010/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 07:18

  kingkongovets написав:Водний канал ЖК на Рибальському острові сполучають із Дніпром

Етап будівництва системи протічних каналів ЖК Rybalsky триватиме три місяці.

14 лютого на Рибальському острові почалося спорудження тунелю під вулицею Набережно-Рибальською. Цей тунель сполучить із Дніпром систему протічних каналів житлового комплексу Rybalsky.

Як повідомили у пресслужбі SAGA Development, будівництво триватиме три місяці.

На цей час рух вулицею буде обмежено: до кінця березня перекриватимуть частину дороги в бік Контрактової площі, а до 15 травня — у бік Північного мосту.

Система протічних каналів ЖК Rybalsky довжиною 1900 метрів пролягатиме через весь півострів від Дніпра до Рибальської гавані. Під час першої черги збудують 330 метрів каналу з боку Дніпра.


Рибальський - досі переритий траншеями? І повсюди валються брили каміння і залишки радянської промзони? Гаражі і бараки на краях - так і стоять? Вантажні потяги - так і їздять?
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:08

  sequence написав:
  барабашов написав:..
Срать люди в окно в кулёчке продолжат, а воду брать - скважину бурите, лОхи?

именно так. Скандалище там дикое. Расскажу потом чем закончилось

по отключению воды на Софиевке - оказывается, там одни криворукие идиоты вырубили насос, что подает воду на несколько домов, а вторые, кривоглазые, только на вторые сутки одуплились, где и что нужно включить. Такова офиц. версия.
Люди уже собирались дороги перекрывать, зарегистрировали какой-то митинг в сельсовете и проч.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:27

  kingkongovets написав:Водний канал ЖК на Рибальському острові сполучають із Дніпром

Етап будівництва системи протічних каналів ЖК Rybalsky триватиме три місяці.

14 лютого на Рибальському острові почалося спорудження тунелю під вулицею Набережно-Рибальською. Цей тунель сполучить із Дніпром систему протічних каналів житлового комплексу Rybalsky.

Як повідомили у пресслужбі SAGA Development, будівництво триватиме три місяці.

На цей час рух вулицею буде обмежено: до кінця березня перекриватимуть частину дороги в бік Контрактової площі, а до 15 травня — у бік Північного мосту.

Система протічних каналів ЖК Rybalsky довжиною 1900 метрів пролягатиме через весь півострів від Дніпра до Рибальської гавані. Під час першої черги збудують 330 метрів каналу з боку Дніпра.

https://www.facebook.com/groups/CityRev ... 575574010/

Расчехляю каноэ.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день, уважаемые форумчане.
В перспективе ближайших нескольких месяцев планирую инвестировать в бетон (да-да, я знаю о пузыре, ЯШ,ОЗ и тд). Смотрю ЛУН, читаю форумы и трудно определить оптимальный ЖК.
Интересует средний ценовой сегмент, возможно квартира будет не на перепродажу, а для родителей или сделаю ремонт и под сдачу.
На данный момент присматриваюсь к последней очереди ЖК Грейт (сам живу неподалеку и район очень нравится).
По условиям покупки там есть рассрочка с 50% взносом на 2к. Ценовой сегмент тоже оптимальный.
Возможно есть подобные альтернативы? Буду благодарен за подсказки.

ПС очень нравится Поэтика, но там ценны повыше + ну уж очень долго они строят этот жк.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:32

  Libo написав:
  UA написав:Вы как постоянный жилец ФК2 прокомментировали бы видео.
Я там бываю всего раз месяц много не знаю.


Я ждал, что тут сначала всё обосрут :oops: и не оставят камня на камне, а уже потом и прокомментировать. :lol:
Я еще там не постоянный жилец. Но мне там нравится. В ролике много негатива необъективного, натянутого или преувеличенного. В жизни больше позитива, иногда даже удивляешься, что у нас уже есть такое.
Знаю, есть и лучше. 8)

То что там будет лютейший ПЦ с парковкой было очевидно с самого самого самого начала. Я не понимаю как могли согласовать такой проект с таким количеством паркомест. Жители ФК2 покупают машиноместа в ЦП... Они там дешевле. Но самое главное - они там ЕСТЬ (вернее были).
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:35

Я так понял, отложенный спрос уже всё? Ровно в 3:00 по Киеву. Пипл опять в очередь на параплан? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:38

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
В перспективе ближайших нескольких месяцев планирую инвестировать в бетон (да-да, я знаю о пузыре, ЯШ,ОЗ и тд). Смотрю ЛУН, читаю форумы и трудно определить оптимальный ЖК.
Интересует средний ценовой сегмент, возможно квартира будет не на перепродажу, а для родителей или сделаю ремонт и под сдачу.
На данный момент присматриваюсь к последней очереди ЖК Грейт (сам живу неподалеку и район очень нравится).
По условиям покупки там есть рассрочка с 50% взносом на 2к. Ценовой сегмент тоже оптимальный.
Возможно есть подобные альтернативы? Буду благодарен за подсказки.

ПС очень нравится Поэтика, но там ценны повыше + ну уж очень долго они строят этот жк.

А почекати до осені/зими - ніяк?(до обвалу нереальних цін)

Долярчики ляшку печуть?© :mrgreen:
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