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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9582958395849585

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:43

  Libo написав:Я так понял, отложенный спрос уже всё? Ровно в 3:00 по Киеву. Пипл опять в очередь на параплан? :roll:

С понедельника. Пока пробки на выезде из Львова в сторону Киева. Через пару дней все беженцы вернутся и параплан дальше полетит. Окно возможностей было с прошлой среды до вчерашнего вечера. Не густо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обвала все ждут с 2019, но как-то не валится. Думаю коррекция будет после повышения ставок ФРС, +- в начале лета начну упорно мониторить рынок. Может в середине лета (второе повышение) - начало осени (3е повышение) и придет время дисконтов, дорогого доллара и тд. Вот там и буду брать. Пока нужно прицениться и выбрать потенциальных фаворитов
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:51

  Любопытный написав:Обвала все ждут с 2019, но как-то не валится. Думаю коррекция будет после повышения ставок ФРС, +- в начале лета начну упорно мониторить рынок. Может в середине лета (второе повышение) - начало осени (3е повышение) и придет время дисконтов, дорогого доллара и тд. Вот там и буду брать. Пока нужно прицениться и выбрать потенциальных фаворитов

Обвал був на початку ковідоної квітень-травень 2020, але його швидко залили свіжонадрукованим баблом.
Разтішки думають що так буде завжди:
сигнал падіння РН -> друк бабла -> будєттокадаражать
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:55

  airmax78 написав:То что там будет лютейший ПЦ с парковкой было очевидно с самого самого самого начала. Я не понимаю как могли согласовать такой проект с таким количеством паркомест. Жители ФК2 покупают машиноместа в ЦП... Они там дешевле. Но самое главное - они там ЕСТЬ (вернее были).


Там платных парковок предостаточно. Так в чем же дело? А дело в том, что черти как и везде. Им жлобно платить. Бросают где попало абы бесплатно. Я за деньги паркуюсь там без проблем. УК обещает навести скоро порядок - подъезд к домам только для высадки пассажиров и разгрузки.
И не все еще продают паркоместа, цена не сформировалась, ждут, стараются сорвать сверхприбыль. Да, паркоместа дорого. Но вы и дорого платите за свои квартиры. Если не можешь за парковку платить - нех туда со своим корытом и соваться. Там три минуты до метро. :!:
А в целом ситуация никак не хуже, чем у меня на Подоле. Мне даже кажется, что в твоем ЯГ даже хуже. По крайней мере так кажется визуально. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:55

  flyman написав:
  Любопытный написав:Обвала все ждут с 2019, но как-то не валится. Думаю коррекция будет после повышения ставок ФРС, +- в начале лета начну упорно мониторить рынок. Может в середине лета (второе повышение) - начало осени (3е повышение) и придет время дисконтов, дорогого доллара и тд. Вот там и буду брать. Пока нужно прицениться и выбрать потенциальных фаворитов

Обвал був на початку ковідоної квітень-травень 2020, але його швидко залили свіжонадрукованим баблом.
Разтішки думають що так буде завжди:
сигнал падіння РН -> друк бабла -> будєттокадаражать

В мае 20го я запрыгнул в последний (или не последний?) вагон. Теперь планирую на лето-осень 22го. Не угадаю - переживу, угадаю - отлично.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:16

  airmax78 написав:
  Libo написав:Я ждал, что тут сначала всё обосрут :oops: и не оставят камня на камне, а уже потом и прокомментировать. :lol:
Я еще там не постоянный жилец. Но мне там нравится. В ролике много негатива необъективного, натянутого или преувеличенного. В жизни больше позитива, иногда даже удивляешься, что у нас уже есть такое.
Знаю, есть и лучше. 8)

То что там будет лютейший ПЦ с парковкой было очевидно с самого самого самого начала. Я не понимаю как могли согласовать такой проект с таким количеством паркомест. Жители ФК2 покупают машиноместа в ЦП... Они там дешевле. Но самое главное - они там ЕСТЬ (вернее были).

ФК2 строился без "Містобудівні умови та обмеження"
Только в конце стройки для ввода в эксплуатацию получили
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