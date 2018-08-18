Додано: Сер 16 лют, 2022 11:55

airmax78 написав: То что там будет лютейший ПЦ с парковкой было очевидно с самого самого самого начала. Я не понимаю как могли согласовать такой проект с таким количеством паркомест. Жители ФК2 покупают машиноместа в ЦП... Они там дешевле. Но самое главное - они там ЕСТЬ (вернее были). То что там будет лютейший ПЦ с парковкой было очевидно с самого самого самого начала. Я не понимаю как могли согласовать такой проект с таким количеством паркомест. Жители ФК2 покупают машиноместа в ЦП... Они там дешевле. Но самое главное - они там ЕСТЬ (вернее были).

Там платных парковок предостаточно. Так в чем же дело? А дело в том, что черти как и везде. Им жлобно платить. Бросают где попало абы бесплатно. Я за деньги паркуюсь там без проблем. УК обещает навести скоро порядок - подъезд к домам только для высадки пассажиров и разгрузки.И не все еще продают паркоместа, цена не сформировалась, ждут, стараются сорвать сверхприбыль. Да, паркоместа дорого. Но вы и дорого платите за свои квартиры. Если не можешь за парковку платить - нех туда со своим корытом и соваться. Там три минуты до метро.А в целом ситуация никак не хуже, чем у меня на Подоле. Мне даже кажется, что в твоем ЯГ даже хуже. По крайней мере так кажется визуально.