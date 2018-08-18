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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:43
Libo написав:
Я так понял, отложенный спрос уже всё? Ровно в 3:00 по Киеву. Пипл опять в очередь на параплан?
С понедельника. Пока пробки на выезде из Львова в сторону Киева. Через пару дней все беженцы вернутся и параплан дальше полетит. Окно возможностей было с прошлой среды до вчерашнего вечера. Не густо.
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airmax78
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:47
Обвала все ждут с 2019, но как-то не валится. Думаю коррекция будет после повышения ставок ФРС, +- в начале лета начну упорно мониторить рынок. Может в середине лета (второе повышение) - начало осени (3е повышение) и придет время дисконтов, дорогого доллара и тд. Вот там и буду брать. Пока нужно прицениться и выбрать потенциальных фаворитов
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Любопытный
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:51
Любопытный написав:
Обвала все ждут с 2019, но как-то не валится. Думаю коррекция будет после повышения ставок ФРС, +- в начале лета начну упорно мониторить рынок. Может в середине лета (второе повышение) - начало осени (3е повышение) и придет время дисконтов, дорогого доллара и тд. Вот там и буду брать. Пока нужно прицениться и выбрать потенциальных фаворитов
Обвал був на початку ковідоної квітень-травень 2020, але його швидко залили свіжонадрукованим баблом.
Разтішки думають що так буде завжди:
сигнал падіння РН -> друк бабла -> будєттокадаражать
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flyman
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:55
airmax78 написав:
То что там будет лютейший ПЦ с парковкой было очевидно с самого самого самого начала. Я не понимаю как могли согласовать такой проект с таким количеством паркомест. Жители ФК2 покупают машиноместа в ЦП... Они там дешевле. Но самое главное - они там ЕСТЬ (вернее были).
Там платных парковок предостаточно. Так в чем же дело? А дело в том, что черти как и везде. Им жлобно платить. Бросают где попало абы бесплатно. Я за деньги паркуюсь там без проблем. УК обещает навести скоро порядок - подъезд к домам только для высадки пассажиров и разгрузки.
И не все еще продают паркоместа, цена не сформировалась, ждут, стараются сорвать сверхприбыль. Да, паркоместа дорого. Но вы и дорого платите за свои квартиры. Если не можешь за парковку платить - нех туда со своим корытом и соваться. Там три минуты до метро.
А в целом ситуация никак не хуже, чем у меня на Подоле. Мне даже кажется, что в твоем ЯГ даже хуже. По крайней мере так кажется визуально.
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Libo
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:55
flyman написав: Любопытный написав:
Обвала все ждут с 2019, но как-то не валится. Думаю коррекция будет после повышения ставок ФРС, +- в начале лета начну упорно мониторить рынок. Может в середине лета (второе повышение) - начало осени (3е повышение) и придет время дисконтов, дорогого доллара и тд. Вот там и буду брать. Пока нужно прицениться и выбрать потенциальных фаворитов
Обвал був на початку ковідоної квітень-травень 2020, але його швидко залили свіжонадрукованим баблом.
Разтішки думають що так буде завжди:
сигнал падіння РН -> друк бабла -> будєттокадаражать
В мае 20го я запрыгнул в последний (или не последний?) вагон. Теперь планирую на лето-осень 22го. Не угадаю - переживу, угадаю - отлично.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 12:16
airmax78 написав: Libo написав:
Я ждал, что тут сначала всё обосрут
и не оставят камня на камне, а уже потом и прокомментировать.
Я еще там не постоянный жилец. Но мне там нравится. В ролике много негатива необъективного, натянутого или преувеличенного. В жизни больше позитива, иногда даже удивляешься, что у нас уже есть такое.
Знаю, есть и лучше.
То что там будет лютейший ПЦ с парковкой было очевидно с самого самого самого начала. Я не понимаю как могли согласовать такой проект с таким количеством паркомест. Жители ФК2 покупают машиноместа в ЦП... Они там дешевле. Но самое главное - они там ЕСТЬ (вернее были).
ФК2 строился без "Містобудівні умови та обмеження"
Только в конце стройки для ввода в эксплуатацию получили
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