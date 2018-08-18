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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958795889589959095919592>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:25

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Почему нет? Выставили же эту берлогу в дупе Левобережки с ремонтом и мебелью под демонтаж за 3500 за метр. На этом фоне дешевле 7куе за метр у меня рука не повернется продать.
PS Ладно, так и быть, отдам покупателю квартиры 1 машиноместо и кладовку.
Второе машиноместо - отдам минимум за 40куе.



Смиритесь, вы дальше от гидроартерий и Лавру наверняка не видною. И ваш "скандинавский стиль" только под аренду уместен, в случае покупки все равно все переделают

Видно Лавру, видно Софию, хорошо видна "гидроартерия" и новый мост (и старый Северный тоже), виден даже наш горнолыжный курорт и в ясные дни на горизонте видно море. Много ещё чего видно - долго перечислять.
А что не так со скандинавским стилем? Не па багатому? Перед родственниками с села невдобно?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:39

airmax78
зачем вы ведетесь на тупой троллинг?

ну, чувак уехал на "историческую родину" будучи уверенным что там молочные реки и кисельные берега, а не так "сталося як гадалося")
теперь тут сублимирует время от времени
знаю Я несколько таких уехавших "успешных дупомоев" которые все пытаются рассказать как нам тут жить)))
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 16 лют, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:41

  Прохожий написав:airmax78
зачем вы ведетесь на тупой троллинг?

Задело. Уже и Тетрис им уродство и скандинавский стиль только под аренду...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:46

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Почему нет? Выставили же эту берлогу в дупе Левобережки с ремонтом и мебелью под демонтаж за 3500 за метр. На этом фоне дешевле 7куе за метр у меня рука не повернется продать.
PS Ладно, так и быть, отдам покупателю квартиры 1 машиноместо и кладовку.
Второе машиноместо - отдам минимум за 40куе.



Смиритесь, вы дальше от гидроартерий и Лавру наверняка не видною. И ваш "скандинавский стиль" только под аренду уместен, в случае покупки все равно все переделают

Видно Лавру, видно Софию, хорошо видна "гидроартерия" и новый мост (и старый Северный тоже), виден даже наш горнолыжный курорт и в ясные дни на горизонте видно море. Много ещё чего видно - долго перечислять.
А что не так со скандинавским стилем? Не па багатому? Перед родственниками с села невдобно?


Тогда супер, ставьте ваш ценник

IMHo , сканди, какой-то социализм , пусть м шведский. Обезличеный, чтобы никого не раздражать , но особо и не радовать.
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:47

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:airmax78
зачем вы ведетесь на тупой троллинг?

Задело. Уже и Тетрис им уродство и скандинавский стиль только под аренду...

из полуподвала кибуцы сектора Газа оно именно так и выглядит, забейте)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:55

  airmax78 написав:Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)

насколько "просела" цена от МХЗ?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:58

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Видно Лавру, видно Софию, хорошо видна "гидроартерия" и новый мост (и старый Северный тоже), виден даже наш горнолыжный курорт и в ясные дни на горизонте видно море. Много ещё чего видно - долго перечислять.
А что не так со скандинавским стилем? Не па багатому? Перед родственниками с села невдобно?


Тогда супер, ставьте ваш ценник

IMHo , сканди, какой-то социализм , пусть м шведский. Обезличеный, чтобы никого не раздражать , но особо и не радовать.

Я так понимаю, что ремонтик и меблировка в той квартирке на Левобережке вас радуют?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:00

  airmax78 написав:Зрадио, нужен хороший, многобуквенный прогноз коллапса цен на КРЖН, с графиками и диаграммами. А то народ уже отчаиваться начал.

change_pm пише, що "фонда красна", цього достатньо?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:02

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)

насколько "просела" цена от МХЗ?

Спарапланировала знатно. Коллега который отоварился с моей лёгкой руки на около МХЗ ПА1500 и за смешные 300К гриши купил машиноместо - очень мне благодарен.
airmax78
 
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