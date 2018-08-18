|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:25
fox767676 написав: airmax78 написав:
Почему нет? Выставили же эту берлогу в дупе Левобережки с ремонтом и мебелью под демонтаж за 3500 за метр. На этом фоне дешевле 7куе за метр у меня рука не повернется продать.
PS Ладно, так и быть, отдам покупателю квартиры 1 машиноместо и кладовку.
Второе машиноместо - отдам минимум за 40куе.
Смиритесь, вы дальше от гидроартерий и Лавру наверняка не видною. И ваш "скандинавский стиль" только под аренду уместен, в случае покупки все равно все переделают
Видно Лавру, видно Софию, хорошо видна "гидроартерия" и новый мост (и старый Северный тоже), виден даже наш горнолыжный курорт и в ясные дни на горизонте видно море. Много ещё чего видно - долго перечислять.
А что не так со скандинавским стилем? Не па багатому? Перед родственниками с села невдобно?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40302
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 945 раз.
- Подякували: 4949 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:39
airmax78
зачем вы ведетесь на тупой троллинг?
ну, чувак уехал на "историческую родину" будучи уверенным что там молочные реки и кисельные берега, а не так "сталося як гадалося")
теперь тут сублимирует время от времени
знаю Я несколько таких уехавших "успешных дупомоев" которые все пытаются рассказать как нам тут жить)))
Востаннє редагувалось Прохожий
в Сер 16 лют, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12719
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:41
Прохожий написав:airmax78
зачем вы ведетесь на тупой троллинг?
Задело. Уже и Тетрис им уродство и скандинавский стиль только под аренду...
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40302
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 945 раз.
- Подякували: 4949 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:46
airmax78 написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
Почему нет? Выставили же эту берлогу в дупе Левобережки с ремонтом и мебелью под демонтаж за 3500 за метр. На этом фоне дешевле 7куе за метр у меня рука не повернется продать.
PS Ладно, так и быть, отдам покупателю квартиры 1 машиноместо и кладовку.
Второе машиноместо - отдам минимум за 40куе.
Смиритесь, вы дальше от гидроартерий и Лавру наверняка не видною. И ваш "скандинавский стиль" только под аренду уместен, в случае покупки все равно все переделают
Видно Лавру, видно Софию, хорошо видна "гидроартерия" и новый мост (и старый Северный тоже), виден даже наш горнолыжный курорт и в ясные дни на горизонте видно море. Много ещё чего видно - долго перечислять.
А что не так со скандинавским стилем? Не па багатому? Перед родственниками с села невдобно?
Тогда супер, ставьте ваш ценник
IMHo , сканди, какой-то социализм , пусть м шведский. Обезличеный, чтобы никого не раздражать , но особо и не радовать.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:47
airmax78 написав: Прохожий написав:airmax78
зачем вы ведетесь на тупой троллинг?
Задело. Уже и Тетрис им уродство и скандинавский стиль только под аренду...
из полуподвала кибуцы сектора Газа оно именно так и выглядит, забейте)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12719
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:53
Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40302
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 945 раз.
- Подякували: 4949 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:55
airmax78 написав:
Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
насколько "просела" цена от МХЗ?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12719
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:58
fox767676 написав: airmax78 написав:
Видно Лавру, видно Софию, хорошо видна "гидроартерия" и новый мост (и старый Северный тоже), виден даже наш горнолыжный курорт и в ясные дни на горизонте видно море. Много ещё чего видно - долго перечислять.
А что не так со скандинавским стилем? Не па багатому? Перед родственниками с села невдобно?
Тогда супер, ставьте ваш ценник
IMHo , сканди, какой-то социализм , пусть м шведский. Обезличеный, чтобы никого не раздражать , но особо и не радовать.
Я так понимаю, что ремонтик и меблировка в той квартирке на Левобережке вас радуют?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40302
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 945 раз.
- Подякували: 4949 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:00
airmax78 написав:
Зрадио, нужен хороший, многобуквенный прогноз коллапса цен на КРЖН, с графиками и диаграммами. А то народ уже отчаиваться начал.
change_pm пише, що "фонда красна", цього достатньо?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28269
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1395 раз.
- Подякували: 2470 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:02
Прохожий написав: airmax78 написав:
Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
насколько "просела" цена от МХЗ?
Спарапланировала знатно. Коллега который отоварился с моей лёгкой руки на около МХЗ ПА1500 и за смешные 300К гриши купил машиноместо - очень мне благодарен.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40302
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 945 раз.
- Подякували: 4949 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21816
|5159671
|
Сер 16 лют, 2022 13:33
alter
|
|990
|1446046
|
Нед 13 лют, 2022 08:09
Frant
|
|16
|33521
|
|