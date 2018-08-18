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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:27
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
насколько "просела" цена от МХЗ?
Спарапланировала знатно. Коллега который отоварился с моей лёгкой руки на около МХЗ ПА1500 и за смешные 300К гриши купил машиноместо - очень мне благодарен.
Дорожче кавалірки в пішій доступності до ШРТ. Скажи йому, що переплатив.
А якщо не хочеш розстроювати, то не кажи.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:29
zРадио написав:
Мдэ... Смотрю, загонялы лишились последних моральных тормозов.
И не только ...Некоторые просто хамят, без всяких на то причин ..Вообщем да.. Oбстановка слишком напряженная на этой ветке смотрю сейчас...
Ваши прогнозы кстати таки имеют все шансы сбыться и даже с гораздо более печальными последствиями, чем вы это здесь ранее представляли. Ибо добавился ко всему еще мощнейший форс мажор, в ввиду возможных боевых действий на территории Украины с непредсказуемыми последствиями. Особенно если российские вооруженные силы таки приступят к полномасштабной операции против Украины до конца этого месяца. Надеюсь этого не случится...
Востаннє редагувалось roberto dark
в Сер 16 лют, 2022 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:31
hume написав:
В первой кассио, по другую сторону от левобережки ушло 85 метров, полноценная 2бдр, за 169 куе.
Виды, этаж, уровень ремонта?
Прошу прощения у всех, что не по теме
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:38
Прохожий Откуда ты столько всего знаешь ущербное ничтожество?
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:41
airmax78 написав:
Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
Кто эти люди, что берут Ыбальський с видом на ЛЕП по 2900?
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:43
roberto dark написав:Прохожий Откуда ты столько всего знаешь ущербное ничтожество?
вы сюда зачем приходите?
порефлексировать?
шо сказать то хотели?
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:43
airmax78 написав: Прохожий написав:airmax78
зачем вы ведетесь на тупой троллинг?
Задело. Уже и Тетрис им уродство
и скандинавский стиль только под аренду...
реально уродство і неподобство! тут на пальцях одниєї руки можна перерахувати форумчах, хто там живе...
а тих, хто живе поруч в лампових сталінках набагато бильше, і вони миліше!
имхо...
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:45
flyman написав: airmax78 написав:
Зрадио, нужен хороший, многобуквенный прогноз коллапса цен на КРЖН, с графиками и диаграммами. А то народ уже отчаиваться начал.
change_pm пише, що "фонда красна", цього достатньо
?
коли, як я писав ТАСЯ* скаладеться в 2-3 рази, тоді почнеться...
*TASE... це тонкий натяк на "жирних" бобрив, які окупували КРЖН...
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:46
UA написав:
Кто эти люди
airmax78 написав:
Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
, что берут Ыбальський с видом на ЛЕП по 2900?
Клиєнти з курсів Маска по втиранню соточкі в тємечко...
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:47
roberto dark написав: zРадио написав:
Мдэ... Смотрю, загонялы лишились последних моральных тормозов.
И не только ...Некоторые просто хамят, без всяких на то причин ..Вообщем да.. Oбстановка слишком напряженная на этой ветке смотрю сейчас...
Ваши прогнозы кстати таки имеют все шансы сбыться и даже с гораздо более печальными последствиями, чем вы это здесь ранее представляли. Ибо добавился ко всему еще мощнейший форс мажор, в ввиду возможных боевых действий на территории Украины с непредсказуемыми последствиями. Особенно если российские вооруженные силы таки приступят к полномасштабной операции против Украины до конца этого месяца. Надеюсь этого не случится...
Точно
Наприклад
roberto dark написав:
airmax78 написа
Моя чуйка с трендами сбойнула дичайшим образом в 2013м. С тех пор, все, вроде, норм было. Ни об одной сделке с тех пор жалеть, пока
Если ваша элитная "прелесть" из говноблока, в жопе Печерска, в которую вы вложили также уйму денег, сложится в цене в несколько раз( по примеру 2008 года) - то сбой будет критический.
Перший за сьогодні коментар. Прям рожеві соплі.
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 16 лют, 2022 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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