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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95889589959095919592>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:27

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)

насколько "просела" цена от МХЗ?

Спарапланировала знатно. Коллега который отоварился с моей лёгкой руки на около МХЗ ПА1500 и за смешные 300К гриши купил машиноместо - очень мне благодарен.

Дорожче кавалірки в пішій доступності до ШРТ. Скажи йому, що переплатив.
А якщо не хочеш розстроювати, то не кажи.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:29

  zРадио написав:Мдэ... Смотрю, загонялы лишились последних моральных тормозов.

И не только ...Некоторые просто хамят, без всяких на то причин ..Вообщем да.. Oбстановка слишком напряженная на этой ветке смотрю сейчас... 8)
Ваши прогнозы кстати таки имеют все шансы сбыться и даже с гораздо более печальными последствиями, чем вы это здесь ранее представляли. Ибо добавился ко всему еще мощнейший форс мажор, в ввиду возможных боевых действий на территории Украины с непредсказуемыми последствиями. Особенно если российские вооруженные силы таки приступят к полномасштабной операции против Украины до конца этого месяца. Надеюсь этого не случится...
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 16 лют, 2022 20:31, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:31

  hume написав:В первой кассио, по другую сторону от левобережки ушло 85 метров, полноценная 2бдр, за 169 куе.

Виды, этаж, уровень ремонта?
Прошу прощения у всех, что не по теме
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:38

Прохожий Откуда ты столько всего знаешь ущербное ничтожество?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:41

  airmax78 написав:Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)

Кто эти люди, что берут Ыбальський с видом на ЛЕП по 2900?
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:Прохожий Откуда ты столько всего знаешь ущербное ничтожество?
вы сюда зачем приходите?
порефлексировать?
шо сказать то хотели?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:43

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:airmax78
зачем вы ведетесь на тупой троллинг?

Задело. Уже и Тетрис им уродство и скандинавский стиль только под аренду...

реально уродство і неподобство! тут на пальцях одниєї руки можна перерахувати форумчах, хто там живе...

а тих, хто живе поруч в лампових сталінках набагато бильше, і вони миліше!

имхо...
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:45

  flyman написав:
  airmax78 написав:Зрадио, нужен хороший, многобуквенный прогноз коллапса цен на КРЖН, с графиками и диаграммами. А то народ уже отчаиваться начал.

change_pm пише, що "фонда красна", цього достатньо?

коли, як я писав ТАСЯ* скаладеться в 2-3 рази, тоді почнеться...

*TASE... це тонкий натяк на "жирних" бобрив, які окупували КРЖН...
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:46

  UA написав:
  airmax78 написав:Сегодня чёрт дёрнул поинтересоваться двушкой маленькой в Рыбальском, в доме #1.
4й этаж, окна не на Днепр (но мне и не надо было). Сдача когда-то в 2023м году (если повезёт).
Цена...
Присядьте.
2900 за м
"Рост по мере сдачи новых очередей" (с)

Кто эти люди, что берут Ыбальський с видом на ЛЕП по 2900?

Клиєнти з курсів Маска по втиранню соточкі в тємечко...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:47

  roberto dark написав:
  zРадио написав:Мдэ... Смотрю, загонялы лишились последних моральных тормозов.

И не только ...Некоторые просто хамят, без всяких на то причин ..Вообщем да.. Oбстановка слишком напряженная на этой ветке смотрю сейчас... 8)
Ваши прогнозы кстати таки имеют все шансы сбыться и даже с гораздо более печальными последствиями, чем вы это здесь ранее представляли. Ибо добавился ко всему еще мощнейший форс мажор, в ввиду возможных боевых действий на территории Украины с непредсказуемыми последствиями. Особенно если российские вооруженные силы таки приступят к полномасштабной операции против Украины до конца этого месяца. Надеюсь этого не случится...


Точно


Наприклад

roberto dark написав:
airmax78 написа
Моя чуйка с трендами сбойнула дичайшим образом в 2013м. С тех пор, все, вроде, норм было. Ни об одной сделке с тех пор жалеть, пока

Если ваша элитная "прелесть" из говноблока, в жопе Печерска, в которую вы вложили также уйму денег, сложится в цене в несколько раз( по примеру 2008 года) - то сбой будет критический.

Перший за сьогодні коментар. Прям рожеві соплі.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 16 лют, 2022 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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