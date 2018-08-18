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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:47
kingkongovets написав:
roberto dark написав:Прохожий Откуда ты столько всего знаешь ущербное ничтожество?
вы сюда зачем приходите?
порефлексировать?
шо сказать то хотели?
То что хотел - сказал но почему то подтерли сразу же. Видимо критика КРЖН здесь не в моде, а вот хамов хватает к сожалению.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:47
жидок і тутай мацою вже кидається)))
ахахаха!!!
зи. атгрібаєт сьодня бєдній на всіх гілках... і чьот плач ущербного не допомагає
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:50
change_pm написав:
жидок і тутай мацою вже кидається)))
ахахаха!!!
И этот придурковастый уже здесь со своим флудом. Он у меня заблокированный, но обычно только какие-то высеры или бред пишет
Востаннє редагувалось roberto dark
в Сер 16 лют, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:50
roberto dark написав:То что хотел - сказал но почему то подтерли сразу же. Видимо критика КРЖН здесь не в моде, а вот хамов хватает к сожалению.
я все прочел, по теме там не было ни слова
а вот флуд, злорадство и оскорбления читались очень явно
зы:
шо там хезболла, кстати?
давно вас кассамами не бодрила?
своих проблем мало, надо еще чужие посмаковать?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 16 лют, 2022 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:53
flyman написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
насколько "просела" цена от МХЗ?
Спарапланировала знатно. Коллега который отоварился с моей лёгкой руки на около МХЗ ПА1500 и за смешные 300К гриши купил машиноместо - очень мне благодарен.
Дорожче кавалірки в пішій доступності до ШРТ. Скажи йому, що переплатив.
А якщо не хочеш розстроювати, то не кажи.
Там сейчас машиноместо в районе ляма стоит. "Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:55
airmax78 написав:Там сейчас машиноместо в районе ляма стоит. "Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
так в паркоместе метраж и то больше чем во флаевских «кавалирках»
не говоря уже о пешей доступности
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:56
kingkongovets написав:
roberto dark написав:То что хотел - сказал но почему то подтерли сразу же. Видимо критика КРЖН здесь не в моде, а вот хамов хватает к сожалению.
я все прочел, по теме там не было ни слова
а вот флуд, злорадство и оскорбления читались очень яано
зы:
шо там хезболла, кстати?
давно вас касамами не бодрила?
своих проблем мало, надо еще чужие посмаковать?
Да вы я смотрю тут на дежурстве)) Хизбалла не знаю ..Не видели и не слышали пока еще слава Богу.
А что там в Киеве с "покращеннями" Кличка? Когда столицу превратит из самого загрязненного города в мире на цветущий сад?
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:57
airmax78 написав:
Спарапланировала знатно. Коллега который отоварился с моей лёгкой руки на около МХЗ ПА1500 и за смешные 300К гриши купил машиноместо - очень мне благодарен.
flyman написав:
Дорожче кавалірки в пішій доступності до ШРТ. Скажи йому, що переплатив.
А якщо не хочеш розстроювати, то не кажи.
airmax78 написав:Там сейчас машиноместо в районе ляма стоит
. "Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
А ви баланс ФЕДОТа бачили? Скажемо спасиби, що тришки почали на гальмо тиснути, а то і 2 ляма за машиноместо не предел...
І соточку куе за флаєв самострой в пиший доступности до ШРТ...
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:59
roberto dark написав:
А что там в Киеве с "покращеннями" Кличка? Когда столицу превратит из самого загрязненного города в мире на цветущий сад?
а это еврейскую колбасную иммиграцию вообще ебать не должно
ферштейн?
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:03
Шото все сегодня такие агрессивные?
Какцапьё засцало нападать так вы друг на друге отрываетесь?
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