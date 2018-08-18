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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9589959095919592>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:47

  kingkongovets написав:
roberto dark написав:Прохожий Откуда ты столько всего знаешь ущербное ничтожество?
вы сюда зачем приходите?
порефлексировать?
шо сказать то хотели?

То что хотел - сказал но почему то подтерли сразу же. Видимо критика КРЖН здесь не в моде, а вот хамов хватает к сожалению.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:47

жидок і тутай мацою вже кидається)))

ахахаха!!!


зи. атгрібаєт сьодня бєдній на всіх гілках... і чьот плач ущербного не допомагає :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:50

  change_pm написав:жидок і тутай мацою вже кидається)))

ахахаха!!!

И этот придурковастый уже здесь со своим флудом. Он у меня заблокированный, но обычно только какие-то высеры или бред пишет :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 16 лют, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:То что хотел - сказал но почему то подтерли сразу же. Видимо критика КРЖН здесь не в моде, а вот хамов хватает к сожалению.
я все прочел, по теме там не было ни слова
а вот флуд, злорадство и оскорбления читались очень явно

зы:
шо там хезболла, кстати?
давно вас кассамами не бодрила?
своих проблем мало, надо еще чужие посмаковать?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 16 лют, 2022 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:53

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:насколько "просела" цена от МХЗ?

Спарапланировала знатно. Коллега который отоварился с моей лёгкой руки на около МХЗ ПА1500 и за смешные 300К гриши купил машиноместо - очень мне благодарен.

Дорожче кавалірки в пішій доступності до ШРТ. Скажи йому, що переплатив.
А якщо не хочеш розстроювати, то не кажи.

Там сейчас машиноместо в районе ляма стоит. "Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Там сейчас машиноместо в районе ляма стоит. "Рост по мере сдачи новых очередей" (с)
так в паркоместе метраж и то больше чем во флаевских «кавалирках»
не говоря уже о пешей доступности
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:56

  kingkongovets написав:
roberto dark написав:То что хотел - сказал но почему то подтерли сразу же. Видимо критика КРЖН здесь не в моде, а вот хамов хватает к сожалению.
я все прочел, по теме там не было ни слова
а вот флуд, злорадство и оскорбления читались очень яано

зы:
шо там хезболла, кстати?
давно вас касамами не бодрила?
своих проблем мало, надо еще чужие посмаковать?

Да вы я смотрю тут на дежурстве)) Хизбалла не знаю ..Не видели и не слышали пока еще слава Богу. 8) А что там в Киеве с "покращеннями" Кличка? Когда столицу превратит из самого загрязненного города в мире на цветущий сад? :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:57

  airmax78 написав:Спарапланировала знатно. Коллега который отоварился с моей лёгкой руки на около МХЗ ПА1500 и за смешные 300К гриши купил машиноместо - очень мне благодарен.

  flyman написав:Дорожче кавалірки в пішій доступності до ШРТ. Скажи йому, що переплатив.
А якщо не хочеш розстроювати, то не кажи.

  airmax78 написав:Там сейчас машиноместо в районе ляма стоит. "Рост по мере сдачи новых очередей" (с)

А ви баланс ФЕДОТа бачили? Скажемо спасиби, що тришки почали на гальмо тиснути, а то і 2 ляма за машиноместо не предел...

І соточку куе за флаєв самострой в пиший доступности до ШРТ...
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:А что там в Киеве с "покращеннями" Кличка? Когда столицу превратит из самого загрязненного города в мире на цветущий сад? :D


а это еврейскую колбасную иммиграцию вообще ебать не должно
ферштейн?
kingkongovets
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Шото все сегодня такие агрессивные?
Какцапьё засцало нападать так вы друг на друге отрываетесь?
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