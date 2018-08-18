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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9589959095919592>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2бедрум 85м в фк2 за 3500$ в месяц

https://vm.tiktok.com/ZML6Kk54A/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?v=Db633JkBF7o

Строительство метро в Киеве остановлено. Будний день, ни одного человека на стройке, тунели затоплены.

Метростроевцы тоже релокируються в Львов ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:39

  kingkongovets написав:2бедрум 85м в фк2 за 3500$ в месяц

https://vm.tiktok.com/ZML6Kk54A/

Это они исходили из паритета "цена за хату = 100 аренд" или только только приехали с Манхэттена и "а шо у нас типа хуже???"
Там хоть чуть чуть Гаггенау и Милле за эти деньги попахивает, машиной для сушки или духовкой с пиролизом? И где приточная вентиляция с фильтрами как завещал наш Предводитель с Молдаванки?
Наверно кроме той малолетки звезды инсты что разгромила хату в Файне и сбила на Кайене парня никто не заедет сюда покуролесить на всю свою котлетку?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:39

  Хомякоид написав:https://www.youtube.com/watch?v=Db633JkBF7o

Строительство метро в Киеве остановлено. Будний день, ни одного человека на стройке, тунели затоплены.

Метростроевцы тоже релокируються в Львов ?

Нарешті мрії Львовян про львівське метро будуть реалізовано )))

Ну, реально, ні одне нормальне місто, де є омериканське посольство, не може бути без метро )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:41

  hume написав:По аренде дернулся только один арендатор и то из за того, шо его ойтиикомпания решила поиграть в приключение и всем своим ойти составом зафрахтило ойти самолёт, сняло ойти гостинку в Ларнаке и пока бухают, до работы пока не дошло, но арендатор честно предложил 50% за то, что он жить не будет, пока

У меня больше половины арендаторов выехало из Киева.
Причем ещё в первых числах февраля, а не когда наши СМИ объявили.
Платят на карточку (пока)
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:45

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Видно Лавру, видно Софию, хорошо видна "гидроартерия" и новый мост (и старый Северный тоже), виден даже наш горнолыжный курорт и в ясные дни на горизонте видно море. Много ещё чего видно - долго перечислять.
А что не так со скандинавским стилем? Не па багатому? Перед родственниками с села невдобно?


Тогда супер, ставьте ваш ценник

IMHo , сканди, какой-то социализм , пусть м шведский. Обезличеный, чтобы никого не раздражать , но особо и не радовать.

Я так понимаю, что ремонтик и меблировка в той квартирке на Левобережке вас радуют?



Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили.
Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю
Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:54

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Я так понимаю, что ремонтик и меблировка в той квартирке на Левобережке вас радуют?



Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили.
Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю
Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.

Быкоко этот стиль называется - привет из 00х. Вашей жене тоже сочувствую. Всеми силами отталкивался... добавив немного лофта и цвета" - уже настораживает.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:59

  kingkongovets написав:немного подробностей по поводу отключения ээ и воды в софборщаге

https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... deo/259294

Только прочитал. Прекрасная история. Ответ на вопрос: как у застройщиков в ипенях получается строить малоэтажное дешево. А вот в т.ч. и так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:02

  UA написав:
  hume написав:По аренде дернулся только один арендатор и то из за того, шо его ойтиикомпания решила поиграть в приключение и всем своим ойти составом зафрахтило ойти самолёт, сняло ойти гостинку в Ларнаке и пока бухают, до работы пока не дошло, но арендатор честно предложил 50% за то, что он жить не будет, пока

У меня больше половины арендаторов выехало из Киева.
Причем ещё в первых числах февраля, а не когда наши СМИ объявили.
Платят на карточку (пока)


Сегмент как понимаю выше среднего ? Контингент работники посольств, экспаты ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:05

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Я так понимаю, что ремонтик и меблировка в той квартирке на Левобережке вас радуют?



Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили.
Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю
Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.

Быкоко этот стиль называется - привет из 00х. Вашей жене тоже сочувствую. Всеми силами отталкивался... добавив немного лофта и цвета" - уже настораживает.


Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо
fox767676
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