Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это они исходили из паритета "цена за хату = 100 аренд" или только только приехали с Манхэттена и "а шо у нас типа хуже???" Там хоть чуть чуть Гаггенау и Милле за эти деньги попахивает, машиной для сушки или духовкой с пиролизом? И где приточная вентиляция с фильтрами как завещал наш Предводитель с Молдаванки? Наверно кроме той малолетки звезды инсты что разгромила хату в Файне и сбила на Кайене парня никто не заедет сюда покуролесить на всю свою котлетку?
hume написав:По аренде дернулся только один арендатор и то из за того, шо его ойтиикомпания решила поиграть в приключение и всем своим ойти составом зафрахтило ойти самолёт, сняло ойти гостинку в Ларнаке и пока бухают, до работы пока не дошло, но арендатор честно предложил 50% за то, что он жить не будет, пока
У меня больше половины арендаторов выехало из Киева. Причем ещё в первых числах февраля, а не когда наши СМИ объявили. Платят на карточку (пока)
airmax78 написав:Видно Лавру, видно Софию, хорошо видна "гидроартерия" и новый мост (и старый Северный тоже), виден даже наш горнолыжный курорт и в ясные дни на горизонте видно море. Много ещё чего видно - долго перечислять. А что не так со скандинавским стилем? Не па багатому? Перед родственниками с села невдобно?
Тогда супер, ставьте ваш ценник
IMHo , сканди, какой-то социализм , пусть м шведский. Обезличеный, чтобы никого не раздражать , но особо и не радовать.
Я так понимаю, что ремонтик и меблировка в той квартирке на Левобережке вас радуют?
Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили. Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.
airmax78 написав:Я так понимаю, что ремонтик и меблировка в той квартирке на Левобережке вас радуют?
Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили. Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.
Быкоко этот стиль называется - привет из 00х. Вашей жене тоже сочувствую. Всеми силами отталкивался... добавив немного лофта и цвета" - уже настораживает.
hume написав:По аренде дернулся только один арендатор и то из за того, шо его ойтиикомпания решила поиграть в приключение и всем своим ойти составом зафрахтило ойти самолёт, сняло ойти гостинку в Ларнаке и пока бухают, до работы пока не дошло, но арендатор честно предложил 50% за то, что он жить не будет, пока
У меня больше половины арендаторов выехало из Киева. Причем ещё в первых числах февраля, а не когда наши СМИ объявили. Платят на карточку (пока)
Сегмент как понимаю выше среднего ? Контингент работники посольств, экспаты ?
airmax78 написав:Я так понимаю, что ремонтик и меблировка в той квартирке на Левобережке вас радуют?
Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили. Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.
Быкоко этот стиль называется - привет из 00х. Вашей жене тоже сочувствую. Всеми силами отталкивался... добавив немного лофта и цвета" - уже настораживает.
Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо