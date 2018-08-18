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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9589959095919592

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:07

  Хомякоид написав:
  UA написав:У меня больше половины арендаторов выехало из Киева.
Причем ещё в первых числах февраля, а не когда наши СМИ объявили.
Платят на карточку (пока)


Сегмент как понимаю выше среднего ? Контингент работники посольств, экспаты ?

Работников посольств нет.
Работники представительств крупных компаний.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:07

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:немного подробностей по поводу отключения ээ и воды в софборщаге

https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... deo/259294

Только прочитал. Прекрасная история. Ответ на вопрос: как у застройщиков в ипенях получается строить малоэтажное дешево. А вот в т.ч. и так.

і хто в нас тут топив за СофБорщ?
Франт?
Віталіан?
Флайман?
Ні, ні і ні.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:11

двойне дежаву

  fox767676 написав:Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо

До мене нарешті дійшло.
У 2013 інвестиція аірмакса закінчилась Кримнаш/ЛНР/ДНР.
У 2022 інвестиція аірмакса закінчилась ... побачим.
Нефартовий.

2013 Юра -> 2022 Сержик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:39

  flyman написав:
  fox767676 написав:Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо

До мене нарешті дійшло.
У 2013 інвестиція аірмакса закінчилась Кримнаш/ЛНР/ДНР.
У 2022 інвестиція аірмакса закінчилась ... побачим.
Нефартовий.

2013 Юра -> 2022 Сержик

Максу стоит открыть персональный блог с платной подпиской.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:55

  flyman написав:
  hume написав:По аренде дернулся только один арендатор и то из за того, шо его ойтиикомпания решила поиграть в приключение и всем своим ойти составом зафрахтило ойти самолёт, сняло ойти гостинку в Ларнаке и пока бухают, до работы пока не дошло, но арендатор честно предложил 50% за то, что он жить не будет, пока

кста

https://ebanoe.it/2022/02/16/stay-or-leave/

Нас релокейтят во Львов, а потом некоторых за бугор...
Меня напрягает, что компании начали съе в таких масштабах».


Родственная мне тут местная контора тоже сняла часть турбазы во Львовской области и предложила релокейтиться туда предварительно на срок до месяца. Экспатам и нашим. Поехала половина. Не из-за боязни, а в основном оттянуться, позажигать, побухать, закрутить эвакуационный роман, пошпилиться. Чем сейчас и занимаются. Домой к предкам/кобрам/мужьям пока еще не хотят, говорят там веселее. Непьющие, однолюбы, с детьми, патриотично настроенные, трудные на подъем туда не поехали. Под эту марку сейчас и в Киеве можна ни хера не делать. :? Через неделю-вторую потянутся из эвакуации домой. К 8-му все вернутся. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 02:34

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили.
Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю
Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.

Быкоко этот стиль называется - привет из 00х. Вашей жене тоже сочувствую. Всеми силами отталкивался... добавив немного лофта и цвета" - уже настораживает.


Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо

18 мес. С середины мая 2020 по середину января 2022. Сложный был ремонт. Некоторые вещи впервые делал не только я, но и мой прораб. И тем не менее, все получилось. Результатом доволен. Зачетный "соцреализм" получился. С человеческим лицом.
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