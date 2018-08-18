Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:По аренде дернулся только один арендатор и то из за того, шо его ойтиикомпания решила поиграть в приключение и всем своим ойти составом зафрахтило ойти самолёт, сняло ойти гостинку в Ларнаке и пока бухают, до работы пока не дошло, но арендатор честно предложил 50% за то, что он жить не будет, пока
Родственная мне тут местная контора тоже сняла часть турбазы во Львовской области и предложила релокейтиться туда предварительно на срок до месяца. Экспатам и нашим. Поехала половина. Не из-за боязни, а в основном оттянуться, позажигать, побухать, закрутить эвакуационный роман, пошпилиться. Чем сейчас и занимаются. Домой к предкам/кобрам/мужьям пока еще не хотят, говорят там веселее. Непьющие, однолюбы, с детьми, патриотично настроенные, трудные на подъем туда не поехали. Под эту марку сейчас и в Киеве можна ни хера не делать. Через неделю-вторую потянутся из эвакуации домой. К 8-му все вернутся.
fox767676 написав: Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили. Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.
Быкоко этот стиль называется - привет из 00х. Вашей жене тоже сочувствую. Всеми силами отталкивался... добавив немного лофта и цвета" - уже настораживает.
Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо
18 мес. С середины мая 2020 по середину января 2022. Сложный был ремонт. Некоторые вещи впервые делал не только я, но и мой прораб. И тем не менее, все получилось. Результатом доволен. Зачетный "соцреализм" получился. С человеческим лицом.