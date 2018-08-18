Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:По аренде дернулся только один арендатор и то из за того, шо его ойтиикомпания решила поиграть в приключение и всем своим ойти составом зафрахтило ойти самолёт, сняло ойти гостинку в Ларнаке и пока бухают, до работы пока не дошло, но арендатор честно предложил 50% за то, что он жить не будет, пока
Родственная мне тут местная контора тоже сняла часть турбазы во Львовской области и предложила релокейтиться туда предварительно на срок до месяца. Экспатам и нашим. Поехала половина. Не из-за боязни, а в основном оттянуться, позажигать, побухать, закрутить эвакуационный роман, пошпилиться. Чем сейчас и занимаются. Домой к предкам/кобрам/мужьям пока еще не хотят, говорят там веселее. Непьющие, однолюбы, с детьми, патриотично настроенные, трудные на подъем туда не поехали. Под эту марку сейчас и в Киеве можна ни хера не делать. Через неделю-вторую потянутся из эвакуации домой. К 8-му все вернутся.
fox767676 написав: Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили. Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.
Быкоко этот стиль называется - привет из 00х. Вашей жене тоже сочувствую. Всеми силами отталкивался... добавив немного лофта и цвета" - уже настораживает.
Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо
18 мес. С середины мая 2020 по середину января 2022. Сложный был ремонт. Некоторые вещи впервые делал не только я, но и мой прораб. И тем не менее, все получилось. Результатом доволен. Зачетный "соцреализм" получился. С человеческим лицом.
UA написав:У меня больше половины арендаторов выехало из Киева. Причем ещё в первых числах февраля, а не когда наши СМИ объявили. Платят на карточку (пока)
Спорить не могу, но вы наверное собрали всех самых ссыкливых.)) Либо экспатов. Хотя даже мои экспаты сидят, ходят на работу, развлекаются. Одни недавно семьёй приехали с зимних Буковельских покатушек. Юморят, говорят возвращались аккурат под анонсированное полномасштабное вторжение. ПС Вообще сложилось мнение, чисто по арендаторам, что вот от более состоятельных людей я не слышал, что все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, Путин нападет Путин введёт, снимаем депозиты на них покупаем тушёнку и с ней выезжаем во Львов. И обязательно все продаем па чем дадут, как одна наша форумчанка, которая за месяц умудрилась распродать всю недвигу, когда узнала, что президентскую гонку выигрывает Зеленский.
у меня двое новых арендаторов сейчас в процессе ремонта перед въездом и одни собираются начинать ремонт на след неделе - решили освежить помещение, которое снимают уже четвертый год снова никаких выводов, одни факты
зы: чота вспомнил, как в конце января 2014 во время самой веселухи на груше встретил там знакомую риэлторшу с клиентами - грит идем хату в музейном переулке смотреть вокруг война, дым, все в шлемах и со щитами, то мы на беркутов, то они на нас, а люди рядом недвигу смотрят без печали