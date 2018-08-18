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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9590959195929593>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:07

  Хомякоид написав:
  UA написав:У меня больше половины арендаторов выехало из Киева.
Причем ещё в первых числах февраля, а не когда наши СМИ объявили.
Платят на карточку (пока)


Сегмент как понимаю выше среднего ? Контингент работники посольств, экспаты ?

Работников посольств нет.
Работники представительств крупных компаний.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:07

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:немного подробностей по поводу отключения ээ и воды в софборщаге

https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... deo/259294

Только прочитал. Прекрасная история. Ответ на вопрос: как у застройщиков в ипенях получается строить малоэтажное дешево. А вот в т.ч. и так.

і хто в нас тут топив за СофБорщ?
Франт?
Віталіан?
Флайман?
Ні, ні і ні.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:11

двойне дежаву

  fox767676 написав:Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо

До мене нарешті дійшло.
У 2013 інвестиція аірмакса закінчилась Кримнаш/ЛНР/ДНР.
У 2022 інвестиція аірмакса закінчилась ... побачим.
Нефартовий.

2013 Юра -> 2022 Сержик
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:39

  flyman написав:
  fox767676 написав:Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо

До мене нарешті дійшло.
У 2013 інвестиція аірмакса закінчилась Кримнаш/ЛНР/ДНР.
У 2022 інвестиція аірмакса закінчилась ... побачим.
Нефартовий.

2013 Юра -> 2022 Сержик

Максу стоит открыть персональный блог с платной подпиской.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:55

  flyman написав:
  hume написав:По аренде дернулся только один арендатор и то из за того, шо его ойтиикомпания решила поиграть в приключение и всем своим ойти составом зафрахтило ойти самолёт, сняло ойти гостинку в Ларнаке и пока бухают, до работы пока не дошло, но арендатор честно предложил 50% за то, что он жить не будет, пока

кста

https://ebanoe.it/2022/02/16/stay-or-leave/

Нас релокейтят во Львов, а потом некоторых за бугор...
Меня напрягает, что компании начали съе в таких масштабах».


Родственная мне тут местная контора тоже сняла часть турбазы во Львовской области и предложила релокейтиться туда предварительно на срок до месяца. Экспатам и нашим. Поехала половина. Не из-за боязни, а в основном оттянуться, позажигать, побухать, закрутить эвакуационный роман, пошпилиться. Чем сейчас и занимаются. Домой к предкам/кобрам/мужьям пока еще не хотят, говорят там веселее. Непьющие, однолюбы, с детьми, патриотично настроенные, трудные на подъем туда не поехали. Под эту марку сейчас и в Киеве можна ни хера не делать. :? Через неделю-вторую потянутся из эвакуации домой. К 8-му все вернутся. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 02:34

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
Владельцев думаю радуют. Какое-то прованс-барокко. У меня схожая планировка, всеми силами отталкивался от навязываемого социумом через жену и дизайнеров сканди, добавив немного лофта и цвета, но горшков много побили.
Во сколько им обошелся ремонт, и насколько он должен окупиться, не знаю
Наглость как говорится второе счастье, я вот морально не способен выставить те ценники, что публикует Faceless по Галактике, чтобы (теоретически)переехать в совмины на соседней улице, с лучшей локацией, которые типа дешевле.

Быкоко этот стиль называется - привет из 00х. Вашей жене тоже сочувствую. Всеми силами отталкивался... добавив немного лофта и цвета" - уже настораживает.


Вы вообще свой соцреаплизм 2 года мучали, вот кому сочувствовать надо

18 мес. С середины мая 2020 по середину января 2022. Сложный был ремонт. Некоторые вещи впервые делал не только я, но и мой прораб. И тем не менее, все получилось. Результатом доволен. Зачетный "соцреализм" получился. С человеческим лицом.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 08:08

  UA написав:У меня больше половины арендаторов выехало из Киева.
Причем ещё в первых числах февраля, а не когда наши СМИ объявили.
Платят на карточку (пока)

Спорить не могу, но вы наверное собрали всех самых ссыкливых.)) Либо экспатов. Хотя даже мои экспаты сидят, ходят на работу, развлекаются. Одни недавно семьёй приехали с зимних Буковельских покатушек. Юморят, говорят возвращались аккурат под анонсированное полномасштабное вторжение.
ПС
Вообще сложилось мнение, чисто по арендаторам, что вот от более состоятельных людей я не слышал, что все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, Путин нападет Путин введёт, снимаем депозиты на них покупаем тушёнку и с ней выезжаем во Львов. И обязательно все продаем па чем дадут, как одна наша форумчанка, которая за месяц умудрилась распродать всю недвигу, когда узнала, что президентскую гонку выигрывает Зеленский.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у меня двое новых арендаторов сейчас в процессе ремонта перед въездом и одни собираются начинать ремонт на след неделе - решили освежить помещение, которое снимают уже четвертый год
снова никаких выводов, одни факты

зы:
чота вспомнил, как в конце
января 2014 во время самой веселухи на груше встретил там знакомую риэлторшу с клиентами -
грит идем хату в музейном переулке смотреть
вокруг война, дым, все в шлемах и со щитами, то мы на беркутов, то они на нас, а люди рядом недвигу смотрят без печали
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:09

сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры на современном этапе
https://economics.segodnya.ua/economics ... 03269.html

  hume написав:как одна наша форумчанка, которая за месяц умудрилась распродать всю недвигу,
какая успешная леди, дайте ссылку, продать всю недвижимость на ценовом пике.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 лют, 2022 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:10

  kingkongovets написав:2бедрум 85м в фк2 за 3500$ в месяц

https://vm.tiktok.com/ZML6Kk54A/

без плинтусов скрытого монтажа сейчас никто столько не даст
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