Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:15
airmax78 написав:
Только прочитал. Прекрасная история. Ответ на вопрос: как у застройщиков в ипенях получается строить малоэтажное дешево. А вот в т.ч. и так.
Село і люди((((
Нація селян і сантехніків в усій красі)))
Треба попросити клоуна, щоб він розрулив питання води і стоків))) Інакше - ніяк
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:37
sequence написав:
без плинтусов скрытого монтажа сейчас никто столько не даст
Я даже комментить не стал. С одной стороны от этих цен меня типает, с другой: закрадываются подленькие мысли передать эстафету новому успешному успеху.
airmax78
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:40
vitaliian написав:
сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры на современном этапе
https://economics.segodnya.ua/economics ... 03269.html hume написав:
как одна наша форумчанка, которая за месяц умудрилась распродать всю недвигу,
какая успешная леди, дайте ссылку, продать всю недвижимость на ценовом пике.
К сожалению ссылку точно не дам, но форумчане подтвердят (наверное), Викапавл вроде. Сказала после прихода к власти клоуна цены стремительным домкратом вниз
hume
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:42
hume написав: vitaliian написав:
сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры на современном этапе
https://economics.segodnya.ua/economics ... 03269.html hume написав:
как одна наша форумчанка, которая за месяц умудрилась распродать всю недвигу,
какая успешная леди, дайте ссылку, продать всю недвижимость на ценовом пике.
К сожалению ссылку точно не дам, но форумчане подтвердят (наверное), Викапавл вроде. Сказала после прихода к власти клоуна цены стремительным домкратом вниз
Это была Еленска из моего родного города. И, вполне может быть, что это было не худшее её решение (в зависимости от того как деньгами распорядилась) - в Одессе рынок так как в Киеве не вырос. Только на топовые объекты киевских девелоперов.
airmax78
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:49
airmax78 написав: sequence написав:
без плинтусов скрытого монтажа сейчас никто столько не даст
Я даже комментить не стал. С одной стороны от этих цен меня типает, с другой: закрадываются подленькие мысли передать эстафету новому успешному успеху.
если дадут 650 надо отдавать ящетаю
kingkongovets
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:52
hume написав: vitaliian написав:
сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры на современном этапе
https://economics.segodnya.ua/economics ... 03269.html hume написав:
как одна наша форумчанка, которая за месяц умудрилась распродать всю недвигу,
какая успешная леди, дайте ссылку, продать всю недвижимость на ценовом пике.
К сожалению ссылку точно не дам, но форумчане подтвердят (наверное), Викапавл вроде. Сказала после прихода к власти клоуна цены стремительным домкратом вниз
викапавл - юная и хладнокровная особа, напомнившая тут в 2014 фразу то ли ротшильда, то ли рокфеллера о том шо надо покупать, когда на улицах льется кровь, чем очень возмутила впечатлительного макса)
kingkongovets
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