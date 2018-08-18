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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9590959195929593

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:15

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:немного подробностей по поводу отключения ээ и воды в софборщаге

https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... deo/259294

Только прочитал. Прекрасная история. Ответ на вопрос: как у застройщиков в ипенях получается строить малоэтажное дешево. А вот в т.ч. и так.

Село і люди((((
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Треба попросити клоуна, щоб він розрулив питання води і стоків))) Інакше - ніяк :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:37

  sequence написав:
  kingkongovets написав:2бедрум 85м в фк2 за 3500$ в месяц

https://vm.tiktok.com/ZML6Kk54A/

без плинтусов скрытого монтажа сейчас никто столько не даст

Я даже комментить не стал. С одной стороны от этих цен меня типает, с другой: закрадываются подленькие мысли передать эстафету новому успешному успеху.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:40

  vitaliian написав:сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры на современном этапе
https://economics.segodnya.ua/economics ... 03269.html

  hume написав:как одна наша форумчанка, которая за месяц умудрилась распродать всю недвигу,
какая успешная леди, дайте ссылку, продать всю недвижимость на ценовом пике.

К сожалению ссылку точно не дам, но форумчане подтвердят (наверное), Викапавл вроде. Сказала после прихода к власти клоуна цены стремительным домкратом вниз
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:42

  hume написав:
  vitaliian написав:сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры на современном этапе
https://economics.segodnya.ua/economics ... 03269.html

  hume написав:как одна наша форумчанка, которая за месяц умудрилась распродать всю недвигу,
какая успешная леди, дайте ссылку, продать всю недвижимость на ценовом пике.

К сожалению ссылку точно не дам, но форумчане подтвердят (наверное), Викапавл вроде. Сказала после прихода к власти клоуна цены стремительным домкратом вниз

Это была Еленска из моего родного города. И, вполне может быть, что это было не худшее её решение (в зависимости от того как деньгами распорядилась) - в Одессе рынок так как в Киеве не вырос. Только на топовые объекты киевских девелоперов.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  sequence написав:
  kingkongovets написав:2бедрум 85м в фк2 за 3500$ в месяц

https://vm.tiktok.com/ZML6Kk54A/

без плинтусов скрытого монтажа сейчас никто столько не даст

Я даже комментить не стал. С одной стороны от этих цен меня типает, с другой: закрадываются подленькие мысли передать эстафету новому успешному успеху.
если дадут 650 надо отдавать ящетаю
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  vitaliian написав:сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры на современном этапе
https://economics.segodnya.ua/economics ... 03269.html

  hume написав:как одна наша форумчанка, которая за месяц умудрилась распродать всю недвигу,
какая успешная леди, дайте ссылку, продать всю недвижимость на ценовом пике.

К сожалению ссылку точно не дам, но форумчане подтвердят (наверное), Викапавл вроде. Сказала после прихода к власти клоуна цены стремительным домкратом вниз
викапавл - юная и хладнокровная особа, напомнившая тут в 2014 фразу то ли ротшильда, то ли рокфеллера о том шо надо покупать, когда на улицах льется кровь, чем очень возмутила впечатлительного макса)
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