Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ребята, кто в курсе, подскажите пожалуйста тариф на отопление в Киеве. Интересует цена за ГКал для нежилых помещений. Ведь, если я правильно понимаю, так называемые Аппарт Комплексы, греются по коммерческим тарифам? Повышение тарифа, как я полагаю, отразится на стоимости данного вида жилья. И если не сложно, хотя бы приблизительную цену за кВт для нежилого фонда. Спасибо. P.S. В Харькове тариф на тепло по состоянию на январь 2022 5393,26 грн/Гкал, электричество +/- 5,92 грн/кВт, если кому интересно.
airmax78 написав:Хранилище, к которому камеры подключены, разместил в подвесной тумбе под телевизором и соединил с телевизором hdmi и с сетью по кабель-каналу в стене. Можно теперь его использовать как источник видео и фоток для телевизора.
Что за камеры? У входной двери? С безопасностью в доме плохо? Или внутри квартиры себя снимаете а потом любуетесь со стороны по вечерам перед сном?
airmax78 написав:Хранилище, к которому камеры подключены, разместил в подвесной тумбе под телевизором и соединил с телевизором hdmi и с сетью по кабель-каналу в стене. Можно теперь его использовать как источник видео и фоток для телевизора.
Что за камеры? У входной двери? С безопасностью в доме плохо? Или внутри квартиры себя снимаете а потом любуетесь со стороны по вечерам перед сном?
С безопасностью полный порядок. Но принято так сейчас - все писать и выкладывать в интернет. Лайки там всякие и т.п. Если бы в той квартире на Круглоуниверситетской, где жена с мужем друга покромсали ножами как в настоящем слэшере, стояли камеры - следствию было бы намного проще разобраться. А то так и осталась куча вопросов.
airmax78 написав: Электроперфекционисты,4й Зубр добавился в конце, поменяли схему работы автоматов через контактор - пришлось ещё одно реле добавить, чтобы фазы не разбалансировать. В слаботочном нет пач-панели. Куплена, но не вместилась - слишком горомоздкий рутер Netgear Nighthawk. Зато дальнобойный - всю квартиру покрывает. Без пач-панели не по красоте, но как есть. Наклейки на автоматы сделал, но не распечатал, скоро будут. От хагеровских люков пришлось отказаться, чтобы короб более плоским сделать. Тоже валяются - могу отдать, если кому нужны.
тут непонятно - берём трёхфазный зубр - надо конактор, да.
но что мешает взять три однофазных зубра ? Зачем тут контактор ?
Кстати, реле напряжения ставьте обязательно. На днях ДТЭК менял счетчики в доме. У всех все ОК, в одной квартире, включили автомат после замены - и половина техники сгорела. В щите у человека просто несколько автоматов стоит. Типа как в советских домах. И все. Больше ничего. Видимо с ОЛХ электрик + многоуровневый контроль.
baraka написав:тут непонятно - берём трёхфазный зубр - надо конактор, да.
но что мешает взять три однофазных зубра ? Зачем тут контактор ?
Изначально через контактор было пропущено все питание в квартире кроме холодильника. Очень быстро стало понятно, что это неудобно. Сбиваются настройки и часы во всей остальной технике. Поэтому решили оставить на контакторе только освещение. Чтобы не перекоммутировать весь щиток - отключили от контактора все группы (первые 3 зубра), а освещение подключили к контактору через 4й отдельный Зубр. P.S. Для тех кто не в теме: контактор нужен чтобы одним "мастер"-выключателем включать/выключать все, что через него проходит.
airmax78 написав:Кстати, реле напряжения ставьте обязательно. На днях ДТЭК менял счетчики в доме. У всех все ОК, в одной квартире, включили автомат после замены - и половина техники сгорела. В щите у человека просто несколько автоматов стоит. Типа как в советских домах. И все. Больше ничего. Видимо с ОЛХ электрик + многоуровневый контроль.
вижу одно узо на все, экономненько. тип А хотя б электромеханическое?
Востаннє редагувалось trololo в Чет 17 лют, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Изначально через контактор было пропущено все питание в квартире кроме холодильника. Очень быстро стало понятно, что это неудобно. Сбиваются настройки и часы во всей остальной технике. Поэтому решили оставить на контакторе только освещение. Чтобы не перекоммутировать весь щиток - отключили от контактора все группы (первые 3 зубра), а освещение подключили к контактору через 4й отдельный Зубр.
То есть, при наличии дорогого специалиста изначально это было непонятно? Нестыковочка. Платили дважды?