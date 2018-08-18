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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9595959695979598>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:05

Ребята, кто в курсе, подскажите пожалуйста тариф на отопление в Киеве. Интересует цена за ГКал для нежилых помещений. Ведь, если я правильно понимаю, так называемые Аппарт Комплексы, греются по коммерческим тарифам? Повышение тарифа, как я полагаю, отразится на стоимости данного вида жилья. И если не сложно, хотя бы приблизительную цену за кВт для нежилого фонда. Спасибо.
P.S. В Харькове тариф на тепло по состоянию на январь 2022 5393,26 грн/Гкал, электричество +/- 5,92 грн/кВт, если кому интересно.
TipoGraf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Хранилище, к которому камеры подключены, разместил в подвесной тумбе под телевизором и соединил с телевизором hdmi и с сетью по кабель-каналу в стене. Можно теперь его использовать как источник видео и фоток для телевизора.

Что за камеры? У входной двери? С безопасностью в доме плохо?
Или внутри квартиры себя снимаете а потом любуетесь со стороны по вечерам перед сном?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:16

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Хранилище, к которому камеры подключены, разместил в подвесной тумбе под телевизором и соединил с телевизором hdmi и с сетью по кабель-каналу в стене. Можно теперь его использовать как источник видео и фоток для телевизора.

Что за камеры? У входной двери? С безопасностью в доме плохо?
Или внутри квартиры себя снимаете а потом любуетесь со стороны по вечерам перед сном?

С безопасностью полный порядок. Но принято так сейчас - все писать и выкладывать в интернет. Лайки там всякие и т.п.
Если бы в той квартире на Круглоуниверситетской, где жена с мужем друга покромсали ножами как в настоящем слэшере, стояли камеры - следствию было бы намного проще разобраться. А то так и осталась куча вопросов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:20

  airmax78 написав:Зображення
Электроперфекционисты,4й Зубр добавился в конце, поменяли схему работы автоматов через контактор - пришлось ещё одно реле добавить, чтобы фазы не разбалансировать.
В слаботочном нет пач-панели. Куплена, но не вместилась - слишком горомоздкий рутер Netgear Nighthawk. Зато дальнобойный - всю квартиру покрывает. Без пач-панели не по красоте, но как есть.
Наклейки на автоматы сделал, но не распечатал, скоро будут.
От хагеровских люков пришлось отказаться, чтобы короб более плоским сделать. Тоже валяются - могу отдать, если кому нужны.


тут непонятно - берём трёхфазный зубр - надо конактор, да.

но что мешает взять три однофазных зубра ? Зачем тут контактор ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, реле напряжения ставьте обязательно. На днях ДТЭК менял счетчики в доме. У всех все ОК, в одной квартире, включили автомат после замены - и половина техники сгорела. В щите у человека просто несколько автоматов стоит. Типа как в советских домах. И все. Больше ничего. Видимо с ОЛХ электрик + многоуровневый контроль.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

всегда завидовал людям, разбирающимся в этих фазах, зубрах, реле.
Хвала богу, есть тесть - электрик. Так бы на ОЛХ пришлось искать )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:26

  baraka написав:тут непонятно - берём трёхфазный зубр - надо конактор, да.

но что мешает взять три однофазных зубра ? Зачем тут контактор ?

Изначально через контактор было пропущено все питание в квартире кроме холодильника. Очень быстро стало понятно, что это неудобно. Сбиваются настройки и часы во всей остальной технике. Поэтому решили оставить на контакторе только освещение. Чтобы не перекоммутировать весь щиток - отключили от контактора все группы (первые 3 зубра), а освещение подключили к контактору через 4й отдельный Зубр.
P.S. Для тех кто не в теме: контактор нужен чтобы одним "мастер"-выключателем включать/выключать все, что через него проходит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:36

  airmax78 написав:Кстати, реле напряжения ставьте обязательно. На днях ДТЭК менял счетчики в доме. У всех все ОК, в одной квартире, включили автомат после замены - и половина техники сгорела. В щите у человека просто несколько автоматов стоит. Типа как в советских домах. И все. Больше ничего. Видимо с ОЛХ электрик + многоуровневый контроль.


вижу одно узо на все, экономненько. тип А хотя б электромеханическое?
Востаннє редагувалось trololo в Чет 17 лют, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Изначально через контактор было пропущено все питание в квартире кроме холодильника. Очень быстро стало понятно, что это неудобно. Сбиваются настройки и часы во всей остальной технике. Поэтому решили оставить на контакторе только освещение. Чтобы не перекоммутировать весь щиток - отключили от контактора все группы (первые 3 зубра), а освещение подключили к контактору через 4й отдельный Зубр.

То есть, при наличии дорогого специалиста изначально это было непонятно?
Нестыковочка. Платили дважды?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:46

  airmax78 написав:P.S. Для тех кто не в теме: контактор нужен чтобы одним "мастер"-выключателем включать/выключать все, что через него проходит.


а зачем? что часто приходится это делать?
trololo
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