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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:48
trololo написав: airmax78 написав:
Кстати, реле напряжения ставьте обязательно. На днях ДТЭК менял счетчики в доме. У всех все ОК, в одной квартире, включили автомат после замены - и половина техники сгорела. В щите у человека просто несколько автоматов стоит. Типа как в советских домах. И все. Больше ничего. Видимо с ОЛХ электрик + многоуровневый контроль.
вижу одно узо на все, экономненько. тип А хотя б электромеханическое?
Ну как же одно? На все связанное с водой свой диф автомат (нет у меня УЗО): всего 3 штуки: по одному на каждый санузел и 1 на два бойлера.
PS Вот я этого не хотел: сейчас начнётся докапывание, а я ни хрена в этом не понимаю. Многоуровневый контроль обеспечить был не в состоянии.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 17 лют, 2022 14:37, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:30
airmax78 написав:
поймёте сколько всего надо продумать, держать в голове и, самое главное, донести до строителей, чтобы они это в жизнь воплотили. И особенно в мелочах. Как все должно работать, узлы примыканий, всякие стыки материалов и т.д. и т.п. Очень сложное это дело. Очень трудоемкое.
Верю на 101%!
Но у Вас же не бюджетный ремонт. Дизайн-проект наверняка, дизайнер, специалисты, которые не второй ремонт делают. И всем за всё заплачено. Они должны лучше вас понимать что вам надо
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:35
Serg-ik написав: airmax78 написав:
поймёте сколько всего надо продумать, держать в голове и, самое главное, донести до строителей, чтобы они это в жизнь воплотили. И особенно в мелочах. Как все должно работать, узлы примыканий, всякие стыки материалов и т.д. и т.п. Очень сложное это дело. Очень трудоемкое.
Верю на 101%!
Но у Вас же не бюджетный ремонт. Дизайн-проект наверняка, дизайнер, специалисты, которые не второй ремонт делают. И всем за всё заплачено. Они должны лучше вас понимать что вам надо
Без них это был бы вообще кромешный ад и многоуровневый контроль. Но и с ними есть масса нюансов, которые вылезают по ходу дела. Но с ними таких нюансов на порядки меньше.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:44
airmax78 написав:
Кстати, реле напряжения ставьте обязательно. На днях ДТЭК менял счетчики в доме. У всех все ОК, в одной квартире, включили автомат после замены - и половина техники сгорела. В щите у человека просто несколько автоматов стоит. Типа как в советских домах. И все. Больше ничего. Видимо с ОЛХ электрик + многоуровневый контроль.
Электрик ДТЭК менявший счетчики перепутал фазу и ноль.
На технике 400 вольт вместо 230 оказалось.
Подключение всего (кроме холодильника) через контактор тема конечно интересная, только контактор весьма часто выходит из строя.
Давним - давно на арендной квартире так делал, в результате снял его.
Ещё контактор, хоть и почти не слышно, но гудит.
Автоматы, что Сименс?
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