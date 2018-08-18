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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9595959695979598

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:48

  trololo написав:
  airmax78 написав:Кстати, реле напряжения ставьте обязательно. На днях ДТЭК менял счетчики в доме. У всех все ОК, в одной квартире, включили автомат после замены - и половина техники сгорела. В щите у человека просто несколько автоматов стоит. Типа как в советских домах. И все. Больше ничего. Видимо с ОЛХ электрик + многоуровневый контроль.


вижу одно узо на все, экономненько. тип А хотя б электромеханическое?

Ну как же одно? На все связанное с водой свой диф автомат (нет у меня УЗО): всего 3 штуки: по одному на каждый санузел и 1 на два бойлера.
PS Вот я этого не хотел: сейчас начнётся докапывание, а я ни хрена в этом не понимаю. Многоуровневый контроль обеспечить был не в состоянии.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 17 лют, 2022 14:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:поймёте сколько всего надо продумать, держать в голове и, самое главное, донести до строителей, чтобы они это в жизнь воплотили. И особенно в мелочах. Как все должно работать, узлы примыканий, всякие стыки материалов и т.д. и т.п. Очень сложное это дело. Очень трудоемкое.

Верю на 101%!
Но у Вас же не бюджетный ремонт. Дизайн-проект наверняка, дизайнер, специалисты, которые не второй ремонт делают. И всем за всё заплачено. Они должны лучше вас понимать что вам надо
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:35

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:поймёте сколько всего надо продумать, держать в голове и, самое главное, донести до строителей, чтобы они это в жизнь воплотили. И особенно в мелочах. Как все должно работать, узлы примыканий, всякие стыки материалов и т.д. и т.п. Очень сложное это дело. Очень трудоемкое.

Верю на 101%!
Но у Вас же не бюджетный ремонт. Дизайн-проект наверняка, дизайнер, специалисты, которые не второй ремонт делают. И всем за всё заплачено. Они должны лучше вас понимать что вам надо

Без них это был бы вообще кромешный ад и многоуровневый контроль. Но и с ними есть масса нюансов, которые вылезают по ходу дела. Но с ними таких нюансов на порядки меньше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:44

  airmax78 написав:Кстати, реле напряжения ставьте обязательно. На днях ДТЭК менял счетчики в доме. У всех все ОК, в одной квартире, включили автомат после замены - и половина техники сгорела. В щите у человека просто несколько автоматов стоит. Типа как в советских домах. И все. Больше ничего. Видимо с ОЛХ электрик + многоуровневый контроль.

Электрик ДТЭК менявший счетчики перепутал фазу и ноль.
На технике 400 вольт вместо 230 оказалось.

Подключение всего (кроме холодильника) через контактор тема конечно интересная, только контактор весьма часто выходит из строя.
Давним - давно на арендной квартире так делал, в результате снял его.
Ещё контактор, хоть и почти не слышно, но гудит.

Автоматы, что Сименс?
UA
 
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