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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9600960196029603>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:37

  sequence написав:
  Успіх написав:Про всяку куєту - електрику/сантехніку пишете, а про нерухомість ☝️ немає що сказати?

вам про львовскую надо что-то важное сказать?
пишите - и затрут вас, повторите - и забанят )

Тут питання не стоїть Львівська/не Львівська нерухомість :) - а питання в тому, чи краще продавати, коли затягують здачу будинку, чи ні?
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:45

  Успіх написав:
  sequence написав:
  Успіх написав:Про всяку куєту - електрику/сантехніку пишете, а про нерухомість ☝️ немає що сказати?

вам про львовскую надо что-то важное сказать?
пишите - и затрут вас, повторите - и забанят )

Тут питання не стоїть Львівська/не Львівська нерухомість :) - а питання в тому, чи краще продавати, коли затягують здачу будинку, чи ні?

это риторический вопрос. Смотря какие цели стоЯт.
Я, скажем, жду достройки КГС домика бывшего Укрбуда. Мне оно не горит, деньги пристроил и хер с ним. Преуступать сейчас - не вариант, потому что цена переуступки всего-то на 20% выше вложенного, к тому же 5% комиссии и налоги.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Преуступать сейчас - не вариант, потому что цена переуступки всего-то на 20% выше вложенного, к тому же 5% комиссии и налоги

В мене виходить десь 35-40%
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:52

  Успіх написав:
  sequence написав:Преуступать сейчас - не вариант, потому что цена переуступки всего-то на 20% выше вложенного, к тому же 5% комиссии и налоги

В мене виходить десь 35-40%


а что дальше делать, решили?
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:53

  Успіх написав:
  Бармалєй написав:Привіт, знаючи РІЕЛ, то це десь через 5 років вони все нормально здадуть. Навіть не дивлячись на те, що багато будинків вже стоять

Тисячу раз писав і ще раз напишу - НЕВЖЕ НЕМАЄ ЖОДНОЇ УПРАВИ НА ЗАТЯГУВАННЯ БУДІВНИЦТВА?
Невже якась спілка адвокатів не може зібрати позови власників квартир і не взути по самі гланди цього, чи іншого забудовника, який затримує на пів-року-рік, і більше???!
В договорах же частенько можна зустріти пункт, що в разі затримки здачі - забудовник кожного дня сплачує штраф/пеню!!!(тільки, наче, 3міс. можуть затягнути по "поважних причинах" - але не довше!!!)

То в чім річ?
Чому ніякі юристи цим не займуться???!


Думаю там договори дуже хитро з юридичної точки зору складаються. Це раз.
Ну і інвестори побоюються, що в разі суду взагалі у розбитого корита залишаться. Це два.

Зазвичай практика така - пікетують під міськрадами зі словами "Віталя (____вставити ім*я мера міста____) дострой за бюджетні гроші")
Бармалєй
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:07

  Успіх написав:
  sequence написав:Преуступать сейчас - не вариант, потому что цена переуступки всего-то на 20% выше вложенного, к тому же 5% комиссии и налоги

В мене виходить десь 35-40%

нужно сливать если есть такая возможность
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:12

  Прохожий написав:
  Успіх написав:В мене виходить десь 35-40%

нужно сливать если есть такая возможность


А если бежавшие из Киева дипломаты разгонят во Львове движ?!
Что тогда? Сколько ж бабла можно будет срубить! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:24

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Genie написав:
  Успіх написав:
  sequence написав:Преуступать сейчас - не вариант, потому что цена переуступки всего-то на 20% выше вложенного, к тому же 5% комиссии и налоги

В мене виходить десь 35-40%


а что дальше делать, решили?

Хочу перестрибнути в щось, або більшої площі, або в трохи кращу локацію, або в комерцію ;) - одним словом так, чи інакше, але покращити/зробити більш привабливим/перспективним свій фінансовий портфель/актив
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:40

  airmax78 написав:Что такое рециркуляция?


это когда в точки разбора идет три трубы, по третьей горячая вода постоянно гоняется по кругу. позволяет моментально получать оную на магистралях любой длины, не дожидаясь слива остывщей. дорого но вау эффект присутствует
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:53

  trololo написав:
  airmax78 написав:Что такое рециркуляция?


это когда в точки разбора идет три трубы, по третьей горячая вода постоянно гоняется по кругу. позволяет моментально получать оную на магистралях любой длины, не дожидаясь слива остывщей. дорого но вау эффект присутствует

Впервые о таком слышу. Актуально, наверное, когда от котла до точки разбора 10 и более метров. У меня от водонагревателей до точек разбора менее 1-2 м.
airmax78
 
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