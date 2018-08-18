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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9600960196029603

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:57

  Libo написав:
  Прохожий написав:
  Успіх написав:В мене виходить десь 35-40%

нужно сливать если есть такая возможность


А если бежавшие из Киева дипломаты разгонят во Львове движ?!
Что тогда? Сколько ж бабла можно будет срубить! :shock:

дипломаты скоро потянуться назад в Киев
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:00

  airmax78 написав:Для тех кто не в теме: контактор нужен чтобы одним "мастер"-выключателем включать/выключать все, что через него проходит.

Это можно делать и обычным двухполюсным или однополюсным автоматом. Контактор будет нужен только тогда, когда хочется это выключение делать обычным выключателем, типа как свет выключить, а не лезть в щиток. Я правда не особо понимаю, зачем это вообще нужно.
  UA написав:Спасение человеческих жизней это побочный результат работы УЗО.
УЗО срабатывает не на человека, а на утечку электричества.
Просто двухногоие иногда случайно выступают в качестве проводника этой утечки.

В смысле побочный результат работы УЗО? Это и есть его прямое предназначение вообще-то. На утечку УЗО/Диф срабатывает СРАЗУ только тогда, когда в системе есть отдельный заземляющий проводник (взят не с нуля) и схема правильно собрана, а если в квартире только фаза и ноль, то УЗО сработает при прикосновении человека к поврежденному электроприбору (единственная защита в старых хрущах).
Сразу видно форумных "электриков". :lol: Ещё и 3 плюса поставили.
Автомат - для защиты кабеля, УЗО - для защиты человека, Диф. автомат - 2 в одном.

А у кого-то из местных стоят дома проходные и перекрестные выключатели? :)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:08

  Striker написав:А у кого-то из местных стоят дома проходные и перекрестные выключатели? :)

В каждой комнате и коридоре. А как без них?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:10

Парк авто в Киеве за 7 лет вырос вдвое

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 лют, 2022 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:11

  Striker написав:Это можно делать и обычным двухполюсным или однополюсным автоматом. Контактор будет нужен только тогда, когда хочется это выключение делать обычным выключателем, типа как свет выключить, а не лезть в щиток. Я правда не особо понимаю, зачем это вообще нужно.

Наверное можно. Но правильно это делать с помощью контактора и обычного выключателя. Электрощит не для того сделан, чтобы стоять открытым постоянно и чтобы туда лазить каждый раз, когда из дома выходишь.
airmax78
 
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