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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:57
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:00
Это можно делать и обычным двухполюсным или однополюсным автоматом. Контактор будет нужен только тогда, когда хочется это выключение делать обычным выключателем, типа как свет выключить, а не лезть в щиток. Я правда не особо понимаю, зачем это вообще нужно.
В смысле побочный результат работы УЗО? Это и есть его прямое предназначение вообще-то. На утечку УЗО/Диф срабатывает СРАЗУ только тогда, когда в системе есть отдельный заземляющий проводник (взят не с нуля) и схема правильно собрана, а если в квартире только фаза и ноль, то УЗО сработает при прикосновении человека к поврежденному электроприбору (единственная защита в старых хрущах).
Сразу видно форумных "электриков". Ещё и 3 плюса поставили.
Автомат - для защиты кабеля, УЗО - для защиты человека, Диф. автомат - 2 в одном.
А у кого-то из местных стоят дома проходные и перекрестные выключатели?
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:08
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:10
Парк авто в Киеве за 7 лет вырос вдвое
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 лют, 2022 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:11
Наверное можно. Но правильно это делать с помощью контактора и обычного выключателя. Электрощит не для того сделан, чтобы стоять открытым постоянно и чтобы туда лазить каждый раз, когда из дома выходишь.
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