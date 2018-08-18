Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Наверное можно. Но правильно это делать с помощью контактора и обычного выключателя. Электрощит не для того сделан, чтобы стоять открытым постоянно и чтобы туда лазить каждый раз, когда из дома выходишь.
Разницы никакой в плане безопасности, вопрос разве что в удобстве. У меня обычная 2к панелька, щиток небольшой и сразу в коридоре. Если щиток находится в ж.. за углом, то тогда да, так лучше. А что Вы ним выключаете, если не секрет? Просто как по мне, это бесполезная вещь. Мой мини-щиток.
Striker написав:А у кого-то из местных стоят дома проходные и перекрестные выключатели?
В каждой комнате и коридоре. А как без них?
Прошлый век. Сейчас уже модно ставить импульсные реле.
шо єто за зверь? не слышал никогда. в доме поставил умные выключатели сяоми, крутая вещь. с любой клавиши можно любой сценарий прописать, версии с нулем показывают потребление за месяц. минус только что подрозетники надо квадратные, и проводов побольше. на трехклавишный с нулем надо 4 шт. есть без нуля, но на некоторых ледках видно пульсации.
это когда в точки разбора идет три трубы, по третьей горячая вода постоянно гоняется по кругу. позволяет моментально получать оную на магистралях любой длины, не дожидаясь слива остывщей. дорого но вау эффект присутствует
Впервые о таком слышу. Актуально, наверное, когда от котла до точки разбора 10 и более метров. У меня от водонагревателей до точек разбора менее 1-2 м.
очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома
trololo написав: это когда в точки разбора идет три трубы, по третьей горячая вода постоянно гоняется по кругу. позволяет моментально получать оную на магистралях любой длины, не дожидаясь слива остывщей. дорого но вау эффект присутствует
Впервые о таком слышу. Актуально, наверное, когда от котла до точки разбора 10 и более метров. У меня от водонагревателей до точек разбора менее 1-2 м.
очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома
Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.
adeges написав:очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома
Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.
5 Вт в час? Не верю (С). Можно модель написать - посмотрим что пишет о потреблении производитель?
adeges написав:очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома
Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.
5 Вт в час? Не верю (С). Можно модель написать - посмотрим что пишет о потреблении производитель?
может у древлянина какие то секретные разработки... у меня на Вило написано 28вт на 1й скорости)