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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:26

  airmax78 написав:Наверное можно. Но правильно это делать с помощью контактора и обычного выключателя. Электрощит не для того сделан, чтобы стоять открытым постоянно и чтобы туда лазить каждый раз, когда из дома выходишь.

Разницы никакой в плане безопасности, вопрос разве что в удобстве. У меня обычная 2к панелька, щиток небольшой и сразу в коридоре. Если щиток находится в ж.. за углом, то тогда да, так лучше. А что Вы ним выключаете, если не секрет? Просто как по мне, это бесполезная вещь.
Мой мини-щиток.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:54

  Striker написав:
  airmax78 написав:
  Striker написав:А у кого-то из местных стоят дома проходные и перекрестные выключатели? :)

В каждой комнате и коридоре. А как без них?

Прошлый век. Сейчас уже модно ставить импульсные реле. :lol:


шо єто за зверь? не слышал никогда. в доме поставил умные выключатели сяоми, крутая вещь. с любой клавиши можно любой сценарий прописать, версии с нулем показывают потребление за месяц. минус только что подрозетники надо квадратные, и проводов побольше. на трехклавишный с нулем надо 4 шт. есть без нуля, но на некоторых ледках видно пульсации.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:03

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Что такое рециркуляция?


это когда в точки разбора идет три трубы, по третьей горячая вода постоянно гоняется по кругу. позволяет моментально получать оную на магистралях любой длины, не дожидаясь слива остывщей. дорого но вау эффект присутствует

Впервые о таком слышу. Актуально, наверное, когда от котла до точки разбора 10 и более метров. У меня от водонагревателей до точек разбора менее 1-2 м.


очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:13

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  trololo написав:
это когда в точки разбора идет три трубы, по третьей горячая вода постоянно гоняется по кругу. позволяет моментально получать оную на магистралях любой длины, не дожидаясь слива остывщей. дорого но вау эффект присутствует

Впервые о таком слышу. Актуально, наверное, когда от котла до точки разбора 10 и более метров. У меня от водонагревателей до точек разбора менее 1-2 м.


очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома


Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц.

При этом прямыми потерями это можно назвать только летом. Зимой же эти киловаты переходят в тепло и так или иначе греют.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:23

в кои то веки зашел сюда почитать об мхз, а тут опять то унитазы,то щитки.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:25

  Ромасик написав:в кои то веки зашел сюда почитать об мхз, а тут опять то унитазы,то щитки.

Это основа цен на кржн
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:29

  Hotab написав:
  drevlyanin написав:120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц.

При этом прямыми потерями это можно назвать только летом. Зимой же эти киловаты переходят в тепло и так или иначе греют.


потребление насоса понты, основные потери от охлаждения гор воды
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:38

  drevlyanin написав:
  adeges написав:очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома


Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.


5 Вт в час? Не верю (С). Можно модель написать - посмотрим что пишет о потреблении производитель?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:58

  adeges написав:
  drevlyanin написав:
  adeges написав:очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома


Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.


5 Вт в час? Не верю (С). Можно модель написать - посмотрим что пишет о потреблении производитель?

может у древлянина какие то секретные разработки...
у меня на Вило написано 28вт на 1й скорости)
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