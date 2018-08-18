Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Впервые о таком слышу. Актуально, наверное, когда от котла до точки разбора 10 и более метров. У меня от водонагревателей до точек разбора менее 1-2 м.
очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома
Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.
мой насос гоняет горячую воду за 50квт в месяц проверено многократно. Примерно столько же потребяет компрессор холодильника (морозилкой не пользуюсь), а 3,6квт в месяц тянет диодная лампочка если её сутками не выключать.
UA написав:Спасение человеческих жизней это побочный результат работы УЗО. УЗО срабатывает не на человека, а на утечку электричества. Просто двухногоие иногда случайно выступают в качестве проводника этой утечки.
В смысле побочный результат работы УЗО? Это и есть его прямое предназначение вообще-то. На утечку УЗО/Диф срабатывает СРАЗУ только тогда, когда в системе есть отдельный заземляющий проводник (взят не с нуля) и схема правильно собрана, а если в квартире только фаза и ноль, то УЗО сработает при прикосновении человека к поврежденному электроприбору (единственная защита в старых хрущах). Сразу видно форумных "электриков". Ещё и 3 плюса поставили. Автомат - для защиты кабеля, УЗО - для защиты человека, Диф. автомат - 2 в одном.
А у кого-то из местных стоят дома проходные и перекрестные выключатели?
Технарь из вас хороший, а преподаватель не очень Стоял вопрос почему срабатывает УЗО в посудомойке с поверженным (разрушенным, нецелостным, залитым водой) ТЕНом даже без приближения человека к электроприбору. Что посудомойке делать в хрущевке ?
drevlyanin написав: Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.
5 Вт в час? Не верю (С). Можно модель написать - посмотрим что пишет о потреблении производитель?
может у древлянина какие то секретные разработки... у меня на Вило написано 28вт на 1й скорости)
UA написав:Технарь из вас хороший, а преподаватель не очень Стоял вопрос почему срабатывает УЗО в посудомойке с поверженным (разрушенным, нецелостным, залитым водой) ТЕНом даже без приближения человека к электроприбору.
Может что-то не дочитал, тогда извиняюсь. Но в одном моменте Вы точно не правы, УЗО сделано исключительно для защиты человека от поражения эл. током, никакой это не побочный результат.
UA написав:Что посудомойке делать в хрущевке ?
Тут больше другой вопрос - куда её блин ставить.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 17 лют, 2022 22:40, всього редагувалось 1 раз.