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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9601960296039604>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:21

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:в кои то веки зашел сюда почитать об мхз, а тут опять то унитазы,то щитки.

Это основа цен на кржн

чудаки ставят выключатели света по 200 баксов каждый, а потом считают, сколько э-энергии экономят)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:32

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:в кои то веки зашел сюда почитать об мхз, а тут опять то унитазы,то щитки.

Это основа цен на кржн

чудаки ставят выключатели света по 200 баксов каждый, а потом считают, сколько э-энергии экономят)


сяоми от 600 до 1000 грн
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:45

  trololo написав:
сяоми от 600 до 1000 грн

беда,что 78 троль верит в дифузо :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:02

  drevlyanin написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Впервые о таком слышу. Актуально, наверное, когда от котла до точки разбора 10 и более метров. У меня от водонагревателей до точек разбора менее 1-2 м.


очень высокое потребление у насоса, который гоняет воду по контуру. эта тема для дома


Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.
мой насос гоняет горячую воду за 50квт в месяц проверено многократно. Примерно столько же потребяет компрессор холодильника (морозилкой не пользуюсь), а 3,6квт в месяц тянет диодная лампочка если её сутками не выключать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:14

  Striker написав:
  UA написав:Спасение человеческих жизней это побочный результат работы УЗО.
УЗО срабатывает не на человека, а на утечку электричества.
Просто двухногоие иногда случайно выступают в качестве проводника этой утечки.

В смысле побочный результат работы УЗО? Это и есть его прямое предназначение вообще-то. На утечку УЗО/Диф срабатывает СРАЗУ только тогда, когда в системе есть отдельный заземляющий проводник (взят не с нуля) и схема правильно собрана, а если в квартире только фаза и ноль, то УЗО сработает при прикосновении человека к поврежденному электроприбору (единственная защита в старых хрущах).
Сразу видно форумных "электриков". :lol: Ещё и 3 плюса поставили.
Автомат - для защиты кабеля, УЗО - для защиты человека, Диф. автомат - 2 в одном.

А у кого-то из местных стоят дома проходные и перекрестные выключатели? :)

Технарь из вас хороший, а преподаватель не очень :mrgreen:
Стоял вопрос почему срабатывает УЗО в посудомойке с поверженным (разрушенным, нецелостным, залитым водой) ТЕНом даже без приближения человека к электроприбору.
Что посудомойке делать в хрущевке ?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:22

  Прохожий написав:
  adeges написав:
  drevlyanin написав:
Ну какое высокое? У меня спецнасос Вило в подвале, гоняет горячую воду через 2 полотенцесушителя круглый год вот уже 16 лет, от этого же контура гор. вода в краны попадает, потребление у него 5 Вт/час, насколько помню. 120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц. Как на меня вполне терпимо.


5 Вт в час? Не верю (С). Можно модель написать - посмотрим что пишет о потреблении производитель?

может у древлянина какие то секретные разработки...
у меня на Вило написано 28вт на 1й скорости)


То у вас обычный циркуль, нужно вот такой:
https://german-pumps.com.ua/cirkulyacio ... tar-z-nova

https://wilo.com/ru/ru/Продукция/ru/produkty-i-professionalnyy-opyt/wilo-star-z-nova/star-z-nova-t?t=1#c40288a8a54ce361f0154de084ef30580TL3_product_technical
У меня только модель постарее.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:36

  UA написав:Технарь из вас хороший, а преподаватель не очень :mrgreen:
Стоял вопрос почему срабатывает УЗО в посудомойке с поверженным (разрушенным, нецелостным, залитым водой) ТЕНом даже без приближения человека к электроприбору.

Может что-то не дочитал, тогда извиняюсь. :oops:
Но в одном моменте Вы точно не правы, УЗО сделано исключительно для защиты человека от поражения эл. током, никакой это не побочный результат.
  UA написав:Что посудомойке делать в хрущевке ?

Тут больше другой вопрос - куда её блин ставить. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Striker в Чет 17 лют, 2022 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пляя, форум превратился в сборище прорабов? Нет слов, просто...
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:41

Иностранцам команды возвращается в Киев не было.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что, остальные адепты вечного роста бегают в кедах по вечерам?)) не знал, что у нас рынок круглосуточный))
GADFLY
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