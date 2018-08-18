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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лют, 2022 22:45
GADFLY написав:
Пляя, форум превратился в сборище прорабов? Нет слов, просто...
А что, прорабы не люди что ли?
От них хоть какая-то польза есть, в отличие от всяких рыелторов.
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Striker
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:50
Так пусть валят на строимдом
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:51
Striker написав: GADFLY написав:
Пляя, форум превратился в сборище прорабов? Нет слов, просто...
А что, прорабы не люди что ли?
От них хоть какая-то польза есть, в отличие от всяких рыелторов.
Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.
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Хомякоид
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