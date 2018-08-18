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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9601960296039604

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:45

  GADFLY написав:Пляя, форум превратился в сборище прорабов? Нет слов, просто...

А что, прорабы не люди что ли? :mrgreen: От них хоть какая-то польза есть, в отличие от всяких рыелторов.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:50

Так пусть валят на строимдом
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:51

  Striker написав:
  GADFLY написав:Пляя, форум превратился в сборище прорабов? Нет слов, просто...

А что, прорабы не люди что ли? :mrgreen: От них хоть какая-то польза есть, в отличие от всяких рыелторов.


Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.
Хомякоид
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