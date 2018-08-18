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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лют, 2022 22:50
Так пусть валят на строимдом
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GADFLY
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:57
Striker написав: UA написав:
Технарь из вас хороший, а преподаватель не очень
Стоял вопрос почему срабатывает УЗО в посудомойке с поверженным (разрушенным, нецелостным, залитым водой) ТЕНом даже без приближения человека к электроприбору.
Может что-то не дочитал, тогда извиняюсь.
Но в одном моменте Вы точно не правы, УЗО сделано исключительно для защиты человека от поражения эл. током, никакой это не побочный результат.
В схеме с нормальным контуром заземления (а не от нуля) до поражения человека электрическим током при прикосновении к заземленному электроприбору дело просто не дойдет.
УЗО вырубит питание при пробое на корпус и всё.
В этой ситуации человек для срабатывания УЗО лишний.
Вообще, современная электротехника дошла до того, что под напряжение попадают только самые любознательные граждане.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:59
Хомякоид написав:
Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.
Когда электрик выставит счет непонятно за что, вспомните меценатов - альтруистов с этой ветки
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Додано: Чет 17 лют, 2022 23:04
Хомякоид написав:
Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.
Есть активная, полная, мгновенная и реактивная мощности.
Ладно, дальше только про плинтусы скрытого монтажа.
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Striker
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Додано: Чет 17 лют, 2022 23:04
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Додано: Чет 17 лют, 2022 23:08
UA написав:
В схеме с нормальным контуром заземления (а не от нуля) до поражения человека электрическим током при прикосновении к заземленному электроприбору дело просто не дойдет.
УЗО вырубит питание при пробое на корпус и всё.
В этой ситуации человек для срабатывания УЗО лишний.
Вообще, современная электротехника дошла до того, что под напряжение попадают только самые любознательные граждане.
Спасибо, мне можете не объяснять, у меня высшее или верхнее образование в Электроэнергетике, электротехнике и электромеханике. Даже диплом есть.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 23:11
Где админ? В бункере тушонку заворачивает?
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GADFLY
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Додано: Чет 17 лют, 2022 23:13
Striker написав: UA написав:
В схеме с нормальным контуром заземления (а не от нуля) до поражения человека электрическим током при прикосновении к заземленному электроприбору дело просто не дойдет.
УЗО вырубит питание при пробое на корпус и всё.
В этой ситуации человек для срабатывания УЗО лишний.
Вообще, современная электротехника дошла до того, что под напряжение попадают только самые любознательные граждане.
Спасибо, мне можете не объяснять, у меня высшее или верхнее образование в Электроэнергетике, электротехнике и электромеханике. Даже диплом есть.
Мне непонятно почему ваша "любимая" соседка сверху ещё не с онкологией?
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Додано: Чет 17 лют, 2022 23:16
trololo написав: Hotab написав: drevlyanin написав:
120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц.
При этом прямыми потерями это можно назвать только летом. Зимой же эти киловаты переходят в тепло и так или иначе греют.
потребление насоса понты, основные потери от охлаждения гор воды
Почему потери-на полотенцесушителях постоянно что то сохнет, по крайней мере 1-2 полотенца.
Кроме того этот насос подключен через таймер, и есть возможность на ночь его отключать.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 23:27
GADFLY написав:
Так пусть валят на строимдом
А вы продаёте или покупаете? Так добавьте конструктива по теме, посмотрите вон на Сержика-одна квартира и под сотню страниц обсуждения! Внемлем затаив дыхание.
Художника обидеть/звать модератора каждый может.
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