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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9602960396049605>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:50

Так пусть валят на строимдом
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:57

  Striker написав:
  UA написав:Технарь из вас хороший, а преподаватель не очень :mrgreen:
Стоял вопрос почему срабатывает УЗО в посудомойке с поверженным (разрушенным, нецелостным, залитым водой) ТЕНом даже без приближения человека к электроприбору.

Может что-то не дочитал, тогда извиняюсь. :oops:
Но в одном моменте Вы точно не правы, УЗО сделано исключительно для защиты человека от поражения эл. током, никакой это не побочный результат.

В схеме с нормальным контуром заземления (а не от нуля) до поражения человека электрическим током при прикосновении к заземленному электроприбору дело просто не дойдет.
УЗО вырубит питание при пробое на корпус и всё.
В этой ситуации человек для срабатывания УЗО лишний.
Вообще, современная электротехника дошла до того, что под напряжение попадают только самые любознательные граждане.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:59

  Хомякоид написав: Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.

Когда электрик выставит счет непонятно за что, вспомните меценатов - альтруистов с этой ветки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:04

  Хомякоид написав: Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.

Есть активная, полная, мгновенная и реактивная мощности. :) Ладно, дальше только про плинтусы скрытого монтажа.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:04

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:08

  UA написав:В схеме с нормальным контуром заземления (а не от нуля) до поражения человека электрическим током при прикосновении к заземленному электроприбору дело просто не дойдет.
УЗО вырубит питание при пробое на корпус и всё.
В этой ситуации человек для срабатывания УЗО лишний.
Вообще, современная электротехника дошла до того, что под напряжение попадают только самые любознательные граждане.

Спасибо, мне можете не объяснять, у меня высшее или верхнее образование в Электроэнергетике, электротехнике и электромеханике. Даже диплом есть. :roll:
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где админ? В бункере тушонку заворачивает?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:13

  Striker написав:
  UA написав:В схеме с нормальным контуром заземления (а не от нуля) до поражения человека электрическим током при прикосновении к заземленному электроприбору дело просто не дойдет.
УЗО вырубит питание при пробое на корпус и всё.
В этой ситуации человек для срабатывания УЗО лишний.
Вообще, современная электротехника дошла до того, что под напряжение попадают только самые любознательные граждане.

Спасибо, мне можете не объяснять, у меня высшее или верхнее образование в Электроэнергетике, электротехнике и электромеханике. Даже диплом есть. :roll:

Мне непонятно почему ваша "любимая" соседка сверху ещё не с онкологией? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:16

  trololo написав:
  Hotab написав:
  drevlyanin написав:120 Вт/сутки или 3,6 кВт/месяц.

При этом прямыми потерями это можно назвать только летом. Зимой же эти киловаты переходят в тепло и так или иначе греют.


потребление насоса понты, основные потери от охлаждения гор воды


Почему потери-на полотенцесушителях постоянно что то сохнет, по крайней мере 1-2 полотенца.
Кроме того этот насос подключен через таймер, и есть возможность на ночь его отключать.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:27

  GADFLY написав:Так пусть валят на строимдом


А вы продаёте или покупаете? Так добавьте конструктива по теме, посмотрите вон на Сержика-одна квартира и под сотню страниц обсуждения! Внемлем затаив дыхание.
Художника обидеть/звать модератора каждый может.
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