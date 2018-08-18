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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лют, 2022 23:39
UA написав: Хомякоид написав:
Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.
Когда электрик выставит счет непонятно за что, вспомните меценатов - альтруистов с этой ветки
Не выставит - тут неосознанное незнание. Опомнятся когда как у моего соседа, техника сгорит. И даже тогда не опомнятся - будут ДТЭК во всем винить.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:01
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UA
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:14
Striker написав: UA написав:
В схеме с нормальным контуром заземления (а не от нуля) до поражения человека электрическим током при прикосновении к заземленному электроприбору дело просто не дойдет.
УЗО вырубит питание при пробое на корпус и всё.
В этой ситуации человек для срабатывания УЗО лишний.
Вообще, современная электротехника дошла до того, что под напряжение попадают только самые любознательные граждане.
Спасибо, мне можете не объяснять, у меня высшее или верхнее образование в Электроэнергетике, электротехнике и электромеханике. Даже диплом есть.
Что у нас в Днепре закончили?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:56
Striker написав:
А у кого-то из местных стоят дома проходные и перекрестные выключатели?
У меня стоят проходные, но я не местный
А в чём вопрос?
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