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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9602960396049605

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:39

  UA написав:
  Хомякоид написав: Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.

Когда электрик выставит счет непонятно за что, вспомните меценатов - альтруистов с этой ветки :mrgreen:

Не выставит - тут неосознанное незнание. Опомнятся когда как у моего соседа, техника сгорит. И даже тогда не опомнятся - будут ДТЭК во всем винить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:01

Не осилили цену за гигакалорию
https://twitter.com/taxfreelt/status/14 ... 95457.html
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:14

  Striker написав:
  UA написав:В схеме с нормальным контуром заземления (а не от нуля) до поражения человека электрическим током при прикосновении к заземленному электроприбору дело просто не дойдет.
УЗО вырубит питание при пробое на корпус и всё.
В этой ситуации человек для срабатывания УЗО лишний.
Вообще, современная электротехника дошла до того, что под напряжение попадают только самые любознательные граждане.

Спасибо, мне можете не объяснять, у меня высшее или верхнее образование в Электроэнергетике, электротехнике и электромеханике. Даже диплом есть. :roll:

Что у нас в Днепре закончили?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:56

  Striker написав:
А у кого-то из местных стоят дома проходные и перекрестные выключатели? :)


У меня стоят проходные, но я не местный :roll:
А в чём вопрос?
TipoGraf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:24

  барабашов написав:Что у нас в Днепре закончили?

Дніпровська політехніка, бывш. НГУ.
  TipoGraf написав:У меня стоят проходные, но я не местный :roll:
А в чём вопрос?

На большой площади много лишних проводов нужно, и схема сложнее, чем с импульсным реле. Просто интересуюсь.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

маркетинг в действии, или как продать задорого человейник в плохом месте
учитесь, салаги

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ В ЖК ВИСОКОЇ КЛАСНОСТІ: 5 НОВОБУДОВ КИЄВА

https://3m2.ua/reytingi/dodatkovi-servi ... w2q2e3pod0

зы:
про ривердейл забыли (на самом деле не проплатили еще)
уверен, там будет дофига «додатковых сэрвисив» бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:посмотрите вон на Сержика-одна квартира и под сотню страниц обсуждения!

Ну так может дело в сумме - 100 куе тратится 1 раз в жизни. Это вам не за батоном сходить.
По теме, смотрю по бомберу февраль будет рекордным месяцем по росту - все идет 5% в долларе за месяц. Т.е. если квартирка стоила 100 куе, то в конце месяца возьми и положи 105 куе.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:34

  UA написав:Иностранцам команды возвращается в Киев не было.

у меня америкос возвращается на сл неделе
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:41

  BIGor написав:
  drevlyanin написав:посмотрите вон на Сержика-одна квартира и под сотню страниц обсуждения!

Ну так может дело в сумме - 100 куе тратится 1 раз в жизни. Это вам не за батоном сходить.
По теме, смотрю по бомберу февраль будет рекордным месяцем по росту - все идет 5% в долларе за месяц. Т.е. если квартирка стоила 100 куе, то в конце месяца возьми и положи 105 куе.


Все это замечательно, но вы ж не график бомбера покупать будете а квартиру. Нужно следить за конкретными вариантами, звонить, ходить на просмотры, тогда и покупка состоится. Что Сержик и делал собственно. Не такый страшный чорт(график цен) як його малюють.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:46

  vitaliian написав:Зображення
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к - комфорт, нужно срочно покупать хатку по 2-3к$ м кв. пока дороже не стало, по комвортности куда там тем Эвропам :mrgreen:
Феодал
 
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