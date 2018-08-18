Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.
Когда электрик выставит счет непонятно за что, вспомните меценатов - альтруистов с этой ветки
Не выставит - тут неосознанное незнание. Опомнятся когда как у моего соседа, техника сгорит. И даже тогда не опомнятся - будут ДТЭК во всем винить.
UA написав:В схеме с нормальным контуром заземления (а не от нуля) до поражения человека электрическим током при прикосновении к заземленному электроприбору дело просто не дойдет. УЗО вырубит питание при пробое на корпус и всё. В этой ситуации человек для срабатывания УЗО лишний. Вообще, современная электротехника дошла до того, что под напряжение попадают только самые любознательные граждане.
Спасибо, мне можете не объяснять, у меня высшее или верхнее образование в Электроэнергетике, электротехнике и электромеханике. Даже диплом есть.
drevlyanin написав:посмотрите вон на Сержика-одна квартира и под сотню страниц обсуждения!
Ну так может дело в сумме - 100 куе тратится 1 раз в жизни. Это вам не за батоном сходить. По теме, смотрю по бомберу февраль будет рекордным месяцем по росту - все идет 5% в долларе за месяц. Т.е. если квартирка стоила 100 куе, то в конце месяца возьми и положи 105 куе.
drevlyanin написав:посмотрите вон на Сержика-одна квартира и под сотню страниц обсуждения!
Ну так может дело в сумме - 100 куе тратится 1 раз в жизни. Это вам не за батоном сходить. По теме, смотрю по бомберу февраль будет рекордным месяцем по росту - все идет 5% в долларе за месяц. Т.е. если квартирка стоила 100 куе, то в конце месяца возьми и положи 105 куе.
Все это замечательно, но вы ж не график бомбера покупать будете а квартиру. Нужно следить за конкретными вариантами, звонить, ходить на просмотры, тогда и покупка состоится. Что Сержик и делал собственно. Не такый страшный чорт(график цен) як його малюють.