Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Капітальний ремонт Хрещатику розпочнеться в середині березня
Головну вулицю столиці розпочнуть оновлювати в середині березня. Нині отримують дозвільну документацію на проведення робіт.
Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".
За місяць стартує перший за 18 років капітальний ремонт вул. Хрещатик. Роботи виконуватимуть цілодобово й перший етап мають закінчити наприкінці травня.
🦺В рамках ремонту замінять асфальтове покриття проїжджої частини, покриття тротуарів (влаштують гранітне мощення), облаштують велодоріжки, відремонтують систему зливової каналізації».
Окрім того, вулиця отримає більше озеленення. Так, на оновлених газонах влаштують систему автополиву й висадять нові дерева. Виконають капітальний ремонт підземних пішохідних переходів. Передбачено й облаштування наземних пішохідних переходів.
Перекривати вулицю на всій протяжності (від пл. Європейської до пл. Бессарабської) не планується. Під час виконання робіт передбачено обмеження руху в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вул. Б. Хмельницького – пл. Європейська і вул. Б. Хмельницького – пл. Бессарабська). Схеми об’їзду будуть опубліковані на ресурсах КМДА і «Київавтодру» згодом.
Повністю закінчити капітальний ремонт Хрещатику планують восени.
drevlyanin написав:посмотрите вон на Сержика-одна квартира и под сотню страниц обсуждения!
Ну так может дело в сумме - 100 куе тратится 1 раз в жизни. Это вам не за батоном сходить. По теме, смотрю по бомберу февраль будет рекордным месяцем по росту - все идет 5% в долларе за месяц. Т.е. если квартирка стоила 100 куе, то в конце месяца возьми и положи 105 куе.
виходить, що мої кавалірки далі дорожають... ляпота 5% в місяць, криптобетон
airmax78 написав:Не хочешь страдать от пробок - надо брать у меня па7к$ с ремонтом и машиноместом впридачу.
я считаю что это отличная цена для украины, настоящих патриотов и 10к$ м.кв не остановит
Когда все успокоится - будет дороже. Забирайте, пока, есть скидка за нервозность.
я не настолько патриот лучше просто со стороны посмотрю как все это станет на место=) Вы знали что продажи на первичке просели с сентября? Это произошло еще до военной агресси, видимо дело не только в этом=)
BIGor написав:розрахунки по дохідності по 35-40% річних з котловану? Ну приміром зараз купляєш котлован за 1500 дол/м2, через 3 роки продаєш за 4100 дол/м2?
в смысле расчёты, для построения расчетов кто то должен прогарантировать цену 4100 через 3 года. Без этой гарантии можно и 80% годовых себе в хотелках насчитать.
Він неправильно приммінив слово "зараз")) Зараз вже треба продавати, щоб показати результат і реальний приклад, а не те, що може бути/не бути у майбутньому.
Зараз же кожен першокласник знає, що зараз ціни на бетон ближче піку, ніж ближче дна - тому, щоб вкладатись ЗАРАЗ у бетон і хотіти 30-40% річних - ну то хіба на особисті курси до Кіосаки треба записатись
Феодал написав:я считаю что это отличная цена для украины, настоящих патриотов и 10к$ м.кв не остановит
Когда все успокоится - будет дороже. Забирайте, пока, есть скидка за нервозность.
я не настолько патриот лучше просто со стороны посмотрю как все это станет на место=) Вы знали что продажи на первичке просели с сентября? Это произошло еще до военной агресси, видимо дело не только в этом=)
Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?