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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9604960596069607

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:49

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  airmax78 написав:Когда все успокоится - будет дороже. Забирайте, пока, есть скидка за нервозность.

я не настолько патриот :lol: лучше просто со стороны посмотрю как все это станет на место=)
Вы знали что продажи на первичке просели с сентября? Это произошло еще до военной агресси, видимо дело не только в этом=)

Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?

цены на первичке - вообще оторвались от реальности, уверен что такая ситуация долго продолжатся не сможет
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:50

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  flyman написав:
  BIGor написав:
  drevlyanin написав:посмотрите вон на Сержика-одна квартира и под сотню страниц обсуждения!

Ну так может дело в сумме - 100 куе тратится 1 раз в жизни. Это вам не за батоном сходить.
По теме, смотрю по бомберу февраль будет рекордным месяцем по росту - все идет 5% в долларе за месяц. Т.е. если квартирка стоила 100 куе, то в конце месяца возьми и положи 105 куе.

виходить, що мої кавалірки далі дорожають... ляпота 5% в місяць, криптобетон

Ну що, тепер всім зрозуміло, що "Бетон - гмно, але альтернативи йому в Україні - немає!"© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:55

  airmax78 написав:Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?

Какой застройщик завалится Первым?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Какой застройщик завалится Первым?

Киевгорстрой хороший кандидат
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:07

  Serg-ik написав:
  UA написав:Какой застройщик завалится Первым?

Киевгорстрой хороший кандидат

Кто будет достраивать дома КГС?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:08

  UA написав:
  airmax78 написав:Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?

Какой застройщик завалится Первым?

Тут уже даже мне тяжело предугадать, думаю мало кто завалится, ну баксов на 100-200 цены прийдется снижать
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:14

  Serg-ik написав:
  UA написав:Какой застройщик завалится Первым?

Киевгорстрой хороший кандидат

да, просто отличный, и у них реально все НЕ ок, укрбудовские проекты тянут на дно, а зеля деньги зажал, с одной стороны я тоже на него думаю, а с другой мне кажется что ему недадут рухнуть, а то начнется паника :D
Востаннє редагувалось Феодал в П'ят 18 лют, 2022 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как лучше?
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:19

  kingkongovets написав:как лучше?
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От редіски.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:20

  kingkongovets написав:как лучше?
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Что случилось?
Освобождают площадки под 25 этажные свечки?
UA
 
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