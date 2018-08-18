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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:49
airmax78 написав: Феодал написав: airmax78 написав:
Когда все успокоится - будет дороже. Забирайте, пока, есть скидка за нервозность.
я не настолько патриот
лучше просто со стороны посмотрю как все это станет на место=)
Вы знали что продажи на первичке просели с сентября? Это произошло еще до военной агресси, видимо дело не только в этом=)
Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?
цены на первичке - вообще оторвались от реальности, уверен что такая ситуация долго продолжатся не сможет
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:50
flyman написав: BIGor написав: drevlyanin написав:
посмотрите вон на Сержика-одна квартира и под сотню страниц обсуждения!
Ну так может дело в сумме - 100 куе тратится 1 раз в жизни. Это вам не за батоном сходить.
По теме, смотрю по бомберу февраль будет рекордным месяцем по росту - все идет 5% в долларе за месяц. Т.е. если квартирка стоила 100 куе, то в конце месяца возьми и положи 105 куе.
виходить, що мої кавалірки далі дорожають... ляпота 5% в місяць, криптобетон
Ну що, тепер всім зрозуміло, що "Бетон - гмно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:55
airmax78 написав:
Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?
Какой застройщик завалится Первым?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:06
UA написав:
Какой застройщик завалится Первым?
Киевгорстрой хороший кандидат
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:07
Serg-ik написав: UA написав:
Какой застройщик завалится Первым?
Киевгорстрой хороший кандидат
Кто будет достраивать дома КГС?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:08
UA написав: airmax78 написав:
Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?
Какой застройщик завалится Первым?
Тут уже даже мне тяжело предугадать, думаю мало кто завалится, ну баксов на 100-200 цены прийдется снижать
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Феодал
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:14
Serg-ik написав: UA написав:
Какой застройщик завалится Первым?
Киевгорстрой хороший кандидат
да, просто отличный, и у них реально все НЕ ок, укрбудовские проекты тянут на дно, а зеля деньги зажал, с одной стороны я тоже на него думаю, а с другой мне кажется что ему недадут рухнуть, а то начнется паника
Востаннє редагувалось Феодал
в П'ят 18 лют, 2022 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:14
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:19
От редіски.
Вбили приватний бізнес
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:20
Что случилось?
Освобождают площадки под 25 этажные свечки?
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