RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9606960796089609>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:23

  Первый написав:От редіски.

Вбили приватний бізнес

Зачем такой ресторан нужен, из которого нельзя на четвереньках выйти и сразу сесть за руль?
UA
 
Повідомлень: 6571
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:25

  Феодал написав:..
Тут уже даже мне тяжело предугадать, думаю мало кто завалится, ну баксов на 100-200 цены прийдется снижать

ДАЖЕ МНЕ надо писать заглавными жирными буквами, с курсивом и подчеркиванием.
sequence
 
Повідомлень: 6447
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 1757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:28

  Serg-ik написав:
  UA написав:Какой застройщик завалится Первым?

Киевгорстрой хороший кандидат

Так же КМДА в акционерах - бездонная бочка денег с бюджета.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5819
З нами з: 19.09.10
Подякував: 980 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Вбили приватний бізнес

І як вони його вбили? Зробили так що по вулиці стало приємно ходити?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5819
З нами з: 19.09.10
Подякував: 980 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:34

  UA написав:
  Первый написав:От редіски.

Вбили приватний бізнес

Зачем такой ресторан нужен, из которого нельзя на четвереньках выйти и сразу сесть за руль?

Краще б замість ресторану завод відкрили! А не розпусту розводили!
Первый
 
Повідомлень: 16720
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Краще б замість ресторану завод відкрили! А не розпусту розводили!

лучше совместить, открыть не завод, а фабрику. "Фабрику разврата"...
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12922
З нами з: 10.06.11
Подякував: 240 раз.
Подякували: 1553 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:56

  UA написав:
  airmax78 написав:Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?

Какой застройщик завалится Первым?

не перший,
в "жирні" роки були Аркада, УкрБуд, ще ніби Фундамент, це при працюючому станку ФРС та непристойно низькій обліковій ставці

а от коли ФРС зупинуть станок і почне смоктати нікомунепотрібні взад?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28284
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:02

  kingkongovets написав:Капітальний ремонт Хрещатику розпочнеться в середині березня

Головну вулицю столиці розпочнуть оновлювати в середині березня. Нині отримують дозвільну документацію на проведення робіт.

Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".

Лише за одні такі плани можна саджати всіх причетних.
Цілі кличковської банди як завжди одні і ті ж - пропіаритися та накрасти, для покращення автомобільної інфраструктури нічого.

Хто з форумчан вважає, що в Києві ремонт на Хрещатику на мільярд це першочергове?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 10.06.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:05

  UA написав:Что случилось?
Освобождают площадки под 25 этажные свечки?

Загоняют всех в платные парковки с заоблачными ценами. Кличку с братанами кушать надо.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 10.06.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:07

  unicdima написав:
  UA написав:Что случилось?
Освобождают площадки под 25 этажные свечки?

Загоняют всех в платные парковки с заоблачными ценами. Кличку с братанами кушать надо.

Точно!
Кровопійці! Коли вони вже наїдяться!
Первый
 
Повідомлень: 16720
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9606960796089609>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
991 1459685
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2181, 2182, 2183
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21828 5163871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 11:07
UA
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33599
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1442)
18.02.2022 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.