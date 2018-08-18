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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:23
Первый написав:
От редіски.
Вбили приватний бізнес
Зачем такой ресторан нужен, из которого нельзя на четвереньках выйти и сразу сесть за руль?
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UA
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:25
ДАЖЕ МНЕ
Феодал написав:
..
Тут уже даже мне тяжело предугадать, думаю мало кто завалится, ну баксов на 100-200 цены прийдется снижать
надо писать заглавными жирными буквами, с курсивом и подчеркиванием.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:28
Serg-ik написав: UA написав:
Какой застройщик завалится Первым?
Киевгорстрой хороший кандидат
Так же КМДА в акционерах - бездонная бочка денег с бюджета.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:30
Первый написав:
Вбили приватний бізнес
І як вони його вбили? Зробили так що по вулиці стало приємно ходити?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:34
UA написав: Первый написав:
От редіски.
Вбили приватний бізнес
Зачем такой ресторан нужен, из которого нельзя на четвереньках выйти и сразу сесть за руль?
Краще б замість ресторану завод відкрили! А не розпусту розводили!
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Первый
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:55
Первый написав:
Краще б замість ресторану завод відкрили! А не розпусту розводили!
лучше совместить, открыть не завод, а фабрику. "Фабрику разврата"...
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Serg-ik
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:56
UA написав: airmax78 написав:
Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?
Какой застройщик завалится Первым?
не перший,
в "жирні" роки були Аркада, УкрБуд, ще ніби Фундамент, це при працюючому станку ФРС та непристойно низькій обліковій ставці
а от коли ФРС зупинуть станок і почне смоктати нікомунепотрібні взад?
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flyman
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:02
kingkongovets написав:
Капітальний ремонт Хрещатику розпочнеться в середині березня
Головну вулицю столиці розпочнуть оновлювати в середині березня. Нині отримують дозвільну документацію на проведення робіт.
Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".
Лише за одні такі плани можна саджати всіх причетних.
Цілі кличковської банди як завжди одні і ті ж - пропіаритися та накрасти, для покращення автомобільної інфраструктури нічого.
Хто з форумчан вважає, що в Києві ремонт на Хрещатику на мільярд це першочергове?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:05
UA написав:
Что случилось?
Освобождают площадки под 25 этажные свечки?
Загоняют всех в платные парковки с заоблачными ценами. Кличку с братанами кушать надо.
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unicdima
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:07
unicdima написав: UA написав:
Что случилось?
Освобождают площадки под 25 этажные свечки?
Загоняют всех в платные парковки с заоблачными ценами. Кличку с братанами кушать надо.
Точно!
Кровопійці! Коли вони вже наїдяться!
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