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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:11
BIGor написав: Первый написав:
Вбили приватний бізнес
І як вони його вбили? Зробили так що по вулиці стало приємно ходити?
За покупками пішком за кілометр не ходять. Привожу приклад, на всій Лесі від Басейної і до площі Лесі ні одніє парковки, ні платної ні безплатної.
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unicdima
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:13
У справах їхали співробітники в Херсон. Звідти кажуть що може не тре? Всі на грандіозному шухері.
Короче. Виручу. Куплю тт і рт, і решту абревіатур до 1 кує за квадрат з ремонтом.
Нижче десятого поверху і за окружною дорогою (дружби народів) не пропонувати. Пропозиції в приватні повідомлення.
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Первый
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:30
Первый
Або без ремонту пА300?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:35
unicdima написав: kingkongovets написав:
Капітальний ремонт Хрещатику розпочнеться в середині березня
Головну вулицю столиці розпочнуть оновлювати в середині березня. Нині отримують дозвільну документацію на проведення робіт.
Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".
Лише за одні такі плани можна саджати всіх причетних.
Цілі кличковської банди як завжди одні і ті ж - пропіаритися та накрасти, для покращення автомобільної інфраструктури нічого.
Хто з форумчан вважає, що в Києві ремонт на Хрещатику на мільярд це першочергове?
Краще б метро дотягнули до Крейсера Аврори (Луценко тепер). Там по Окружній по поверхні можна аж до Київ-Волинського, а далі до Борщагівки.
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flyman
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