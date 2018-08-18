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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9606960796089609

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:11

  BIGor написав:
  Первый написав:Вбили приватний бізнес

І як вони його вбили? Зробили так що по вулиці стало приємно ходити?

За покупками пішком за кілометр не ходять. Привожу приклад, на всій Лесі від Басейної і до площі Лесі ні одніє парковки, ні платної ні безплатної.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:13

У справах їхали співробітники в Херсон. Звідти кажуть що може не тре? Всі на грандіозному шухері.

Короче. Виручу. Куплю тт і рт, і решту абревіатур до 1 кує за квадрат з ремонтом.
Нижче десятого поверху і за окружною дорогою (дружби народів) не пропонувати. Пропозиції в приватні повідомлення.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:30

Первый
Або без ремонту пА300? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:35

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:Капітальний ремонт Хрещатику розпочнеться в середині березня

Головну вулицю столиці розпочнуть оновлювати в середині березня. Нині отримують дозвільну документацію на проведення робіт.

Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".

Лише за одні такі плани можна саджати всіх причетних.
Цілі кличковської банди як завжди одні і ті ж - пропіаритися та накрасти, для покращення автомобільної інфраструктури нічого.

Хто з форумчан вважає, що в Києві ремонт на Хрещатику на мільярд це першочергове?

Краще б метро дотягнули до Крейсера Аврори (Луценко тепер). Там по Окружній по поверхні можна аж до Київ-Волинського, а далі до Борщагівки.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:04

  Успіх написав:Первый
Або без ремонту пА300? :mrgreen:



Якщо чесно то Я по 300 не хочу щоб тт РТ і решта абревіатур було. Це означатиме пздц всьому і вся.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:06

Вісті з полів: -19%, мегаакції продовжено

Мегаакції нахалбуда в приватному секторі продовжено.
-19% м2

Це вже що з МХЗ парапланом, що скажуть практики?
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:19

  Первый написав:У справах їхали співробітники в Херсон. Звідти кажуть що може не тре? Всі на грандіозному шухері.

Короче. Виручу. Куплю тт і рт, і решту абревіатур до 1 кує за квадрат з ремонтом.
Нижче десятого поверху і за окружною дорогою (дружби народів) не пропонувати. Пропозиції в приватні повідомлення.

Подстрахую, если машиноместа по 15ке подобрать надо будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:23

  UA написав:
  Serg-ik написав:
  UA написав:Какой застройщик завалится Первым?

Киевгорстрой хороший кандидат

Кто будет достраивать дома КГС?

Столица
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДБК4 тоже себя плохо чувствует. Видимо, будут топить.
RomaS
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