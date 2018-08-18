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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:49
RomaS написав:
ДБК4 тоже себя плохо чувствует. Видимо, будут топить
между ДБК и КГС большая разница:
КГС как бы городской и это кормушка для всех.
А ДБК-частная контора, собственник вряд ли будет рубить сук под собой
Другое дело, что ДБК не получит от Виталика новой площадки и вынужден будет умереть.
Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:51
Хомякоид написав: Striker написав: Хомякоид написав:
Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.
Есть активная, полная, мгновенная и реактивная мощности.
Ладно, дальше только про плинтусы скрытого монтажа.
А что такое мгновенная мощность ?
радіус вектор напруги помножений на радіус вектор струму
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:03
радіус вектор напруги
Це точно має зміст ?
Як на мене три різних слова.
Зрозумів на англійській мові це означає position vector.
Російська і українська чомусь використовує радіус-вектор.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в П'ят 18 лют, 2022 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:08
Хомякоид написав:
радіус вектор напруги
Це точно має зміст ?
Як на мене три різних слова.
Це розважально-інформаційний форум.
Не варто сприймати всерйоз писанину місцевих "гуру".
Хіба що - поділити її навпіл, а потім від неї відняти десять)))
Наприклад, хлоп живе в напівпідвалі і харчується власною картоплею і консервованими опеньками, а нас інформує, що він - програміст і пише з Швеції.
Інший перець, який виріс на Лісовому масиві - раптом закинув, що його батьки - професори, і живуть на Володимирській і т.д.
Якщо хочете більше розважитись - тоді Вам сюди: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 18 лют, 2022 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:14
Найбільша будівельна компанія зі США Bechtel Overseas Corporation будуватиме першу 18-кілометрову ділянку майбутньої обхідної дороги навколо Києва. Як зазначається, американська компанія перемогла у конкурсі, який проходив у три етапи, з ціновою пропозицією в 5,3 млрд грн.
Йдеться про будівництво 18-кілометрового відрізка між трасами М-07 Київ – Ковель – Ягодин та М-06 Київ – Чоп.
На цій ділянці підрядник має побудувати нову дорогу І категорії, з мостами, шляхопроводами, біопереходами для тварин та естакадою.
За проєктом, на першій черзі КОД будуть обладнані відкриті автостоянки, майданчики “зважування-у-русі” WIM, шумозахисні екрани та сучасне освітлення.
Будівництво автобану розпочнеться одразу після укладання договору.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:57
Serg-ik написав:
Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут
на ветке новый растишка
интересно когда появятся мысли про "квартиру под аренду"?
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