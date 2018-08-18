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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9607960896099610>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:23

  UA написав:
  Serg-ik написав:
  UA написав:Какой застройщик завалится Первым?

Киевгорстрой хороший кандидат

Кто будет достраивать дома КГС?

Столица
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДБК4 тоже себя плохо чувствует. Видимо, будут топить.
RomaS
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:49

  Striker написав:
  Хомякоид написав: Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.

Есть активная, полная, мгновенная и реактивная мощности. :) Ладно, дальше только про плинтусы скрытого монтажа.


А что такое мгновенная мощность ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  RomaS написав:ДБК4 тоже себя плохо чувствует. Видимо, будут топить

между ДБК и КГС большая разница:
КГС как бы городской и это кормушка для всех.
А ДБК-частная контора, собственник вряд ли будет рубить сук под собой
Другое дело, что ДБК не получит от Виталика новой площадки и вынужден будет умереть.
Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:51

  Хомякоид написав:
  Striker написав:
  Хомякоид написав: Господа, может стартаните ветку про фазы, реактивную и полезные мощности и там развлекайтесь. Ну для большинства это все встречаеться раз два в жизни при ремонте квартиры и совсем не интересно.

Есть активная, полная, мгновенная и реактивная мощности. :) Ладно, дальше только про плинтусы скрытого монтажа.


А что такое мгновенная мощность ?

радіус вектор напруги помножений на радіус вектор струму
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:03

радіус вектор напруги

Це точно має зміст ?
Як на мене три різних слова.

Зрозумів на англійській мові це означає position vector.
Російська і українська чомусь використовує радіус-вектор. :shock:
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 18 лют, 2022 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Найбільша будівельна компанія зі США Bechtel Overseas Corporation будуватиме першу 18-кілометрову ділянку майбутньої обхідної дороги навколо Києва. Як зазначається, американська компанія перемогла у конкурсі, який проходив у три етапи, з ціновою пропозицією в 5,3 млрд грн.
Йдеться про будівництво 18-кілометрового відрізка між трасами М-07 Київ – Ковель – Ягодин та М-06 Київ – Чоп.
На цій ділянці підрядник має побудувати нову дорогу І категорії, з мостами, шляхопроводами, біопереходами для тварин та естакадою.
За проєктом, на першій черзі КОД будуть обладнані відкриті автостоянки, майданчики “зважування-у-русі” WIM, шумозахисні екрани та сучасне освітлення.
Будівництво автобану розпочнеться одразу після укладання договору.
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут

на ветке новый растишка :D
интересно когда появятся мысли про "квартиру под аренду"? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:39

Підірвали авто в донбабве.
Заборонили виїзд чоловікам з луганди.

Пропозиція поки діє.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:44

  kingkongovets написав:маркетинг в действии, или как продать задорого человейник в плохом месте
учитесь, салаги

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ В ЖК ВИСОКОЇ КЛАСНОСТІ: 5 НОВОБУДОВ КИЄВА

https://3m2.ua/reytingi/dodatkovi-servi ... w2q2e3pod0

зы:
про ривердейл забыли (на самом деле не проплатили еще)
уверен, там будет дофига «додатковых сэрвисив» бгг


ЖК GREENVILLE НА ПЕЧЕРСЬКУ

Это с каких пор Глыбочицкая стала Печерском??? :shock:
Рыба-сом
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