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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:23
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ДБК4 тоже себя плохо чувствует. Видимо, будут топить.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:49
А что такое мгновенная мощность ?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
между ДБК и КГС большая разница:
КГС как бы городской и это кормушка для всех.
А ДБК-частная контора, собственник вряд ли будет рубить сук под собой
Другое дело, что ДБК не получит от Виталика новой площадки и вынужден будет умереть.
Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:51
радіус вектор напруги помножений на радіус вектор струму
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:03
радіус вектор напруги
Це точно має зміст ?
Як на мене три різних слова.
Зрозумів на англійській мові це означає position vector.
Російська і українська чомусь використовує радіус-вектор.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 18 лют, 2022 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Найбільша будівельна компанія зі США Bechtel Overseas Corporation будуватиме першу 18-кілометрову ділянку майбутньої обхідної дороги навколо Києва. Як зазначається, американська компанія перемогла у конкурсі, який проходив у три етапи, з ціновою пропозицією в 5,3 млрд грн.
Йдеться про будівництво 18-кілометрового відрізка між трасами М-07 Київ – Ковель – Ягодин та М-06 Київ – Чоп.
На цій ділянці підрядник має побудувати нову дорогу І категорії, з мостами, шляхопроводами, біопереходами для тварин та естакадою.
За проєктом, на першій черзі КОД будуть обладнані відкриті автостоянки, майданчики “зважування-у-русі” WIM, шумозахисні екрани та сучасне освітлення.
Будівництво автобану розпочнеться одразу після укладання договору.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:39
Підірвали авто в донбабве.
Заборонили виїзд чоловікам з луганди.
Пропозиція поки діє.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:44
Это с каких пор Глыбочицкая стала Печерском???
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