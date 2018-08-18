Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:09
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
маркетинг в действии, или как продать задорого человейник в плохом месте
учитесь, салаги
ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ В ЖК ВИСОКОЇ КЛАСНОСТІ: 5 НОВОБУДОВ КИЄВА
https://3m2.ua/reytingi/dodatkovi-servi ... w2q2e3pod0
зы:
про ривердейл забыли (на самом деле не проплатили еще)
уверен, там будет дофига «додатковых сэрвисив» бгг
ЖК GREENVILLE НА ПЕЧЕРСЬКУ
Это с каких пор Глыбочицкая стала Печерском???
ближний Печерск
cohan
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:09
kingkongovets написав:
Bechtel Overseas Corporation
ухты какие люди
cohan
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:33
Товагіщі, можу викупити за півціни ваши вкладення в S1 на Вокзальній. Розрахунок закордоном.
зи. кому цікаво - писати в лічку. ззи. рекомендую поспішити, бо не дай Боже потече кров, пропозиція буде - викуп за 30%. Сорян, але бузінесь є бузінесь...
change_pm
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:43
vitaliian
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:43
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
маркетинг в действии, или как продать задорого человейник в плохом месте
учитесь, салаги
ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ В ЖК ВИСОКОЇ КЛАСНОСТІ: 5 НОВОБУДОВ КИЄВА
https://3m2.ua/reytingi/dodatkovi-servi ... w2q2e3pod0
зы:
про ривердейл забыли (на самом деле не проплатили еще)
уверен, там будет дофига «додатковых сэрвисив» бгг
ЖК GREENVILLE НА ПЕЧЕРСЬКУ
Это с каких пор Глыбочицкая стала Печерском???
На Печерске то же есть свой Гринвиль-продолжение стройки Новопечерский Квартал №5.
https://lun.ua/ru/
жк-greenville-на-печерске-киев
drevlyanin
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:44
change_pm написав:
Товагіщі, можу викупити за півціни ваши вкладення в S1 на Вокзальній. Розрахунок закордоном.
зи. кому цікаво - писати в лічку.
ззи. рекомендую поспішити, бо не дай Боже потече кров, пропозиція буде - викуп за 30%.
Сорян, але бузінесь є бузінесь...
так-с, почитавши новини пропоную вже лише 30%...
в понеділок буде ще менше, так що поспішаємо...
change_pm
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:45
Прохожий написав: Serg-ik написав:
Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше.
Цены еще выше задерут
на ветке новый растишка
интересно когда появятся мысли
про "квартиру под аренду"?
Я, коли вклав в КОТЛОВАН своєї першої квіточки(в якій зараз живу) так вже
через три місяці
стартанув гілку
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
👍
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:54
vitaliian написав:
Забейте.
В Шевченковском районе, просто принципиальный начальник который не мулькует статистику.
UA
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