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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9607960896099610

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:09

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:маркетинг в действии, или как продать задорого человейник в плохом месте
учитесь, салаги

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ В ЖК ВИСОКОЇ КЛАСНОСТІ: 5 НОВОБУДОВ КИЄВА

https://3m2.ua/reytingi/dodatkovi-servi ... w2q2e3pod0

зы:
про ривердейл забыли (на самом деле не проплатили еще)
уверен, там будет дофига «додатковых сэрвисив» бгг


ЖК GREENVILLE НА ПЕЧЕРСЬКУ

Это с каких пор Глыбочицкая стала Печерском??? :shock:



ближний Печерск :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:09

  kingkongovets написав:Bechtel Overseas Corporation


ухты какие люди
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:33

пропозиція для такі наших людей

Товагіщі, можу викупити за півціни ваши вкладення в S1 на Вокзальній. Розрахунок закордоном.

зи. кому цікаво - писати в лічку.

ззи. рекомендую поспішити, бо не дай Боже потече кров, пропозиція буде - викуп за 30%.
Сорян, але бузінесь є бузінесь...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:43

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:маркетинг в действии, или как продать задорого человейник в плохом месте
учитесь, салаги

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ В ЖК ВИСОКОЇ КЛАСНОСТІ: 5 НОВОБУДОВ КИЄВА

https://3m2.ua/reytingi/dodatkovi-servi ... w2q2e3pod0

зы:
про ривердейл забыли (на самом деле не проплатили еще)
уверен, там будет дофига «додатковых сэрвисив» бгг


ЖК GREENVILLE НА ПЕЧЕРСЬКУ

Это с каких пор Глыбочицкая стала Печерском??? :shock:


На Печерске то же есть свой Гринвиль-продолжение стройки Новопечерский Квартал №5.
https://lun.ua/ru/жк-greenville-на-печерске-киев
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:44

  change_pm написав:Товагіщі, можу викупити за півціни ваши вкладення в S1 на Вокзальній. Розрахунок закордоном.

зи. кому цікаво - писати в лічку.

ззи. рекомендую поспішити, бо не дай Боже потече кров, пропозиція буде - викуп за 30%.
Сорян, але бузінесь є бузінесь...

так-с, почитавши новини пропоную вже лише 30%...

в понеділок буде ще менше, так що поспішаємо...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:45

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Будет еще одним бюджетным застройщиком меньше. Цены еще выше задерут

на ветке новый растишка :D
интересно когда появятся мысли про "квартиру под аренду"? :wink:

:mrgreen:
Я, коли вклав в КОТЛОВАН своєї першої квіточки(в якій зараз живу) так вже через три місяці стартанув гілку Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
👍 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:54

  vitaliian написав:Зображення

Забейте.
В Шевченковском районе, просто принципиальный начальник который не мулькует статистику.
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