RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9608960996109611

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:17

  airmax78 написав:Когда все успокоится - будет дороже. Забирайте, пока, есть скидка за нервозность.

не вапрос... 100 куе і завтра йдемо до нотаріуса, бабки скину в СаксоБанк.

зи. завтра в тебе може півквартири кінжалом винести, і 100 куе ніхто тоді не дасть...

Думай!
change_pm
 
Повідомлень: 5267
З нами з: 03.02.16
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

странно, а чьо пропозиція допомогти израїльтянам, викупивши непотріб була видалена?

може реально кому вийти з "інвестиції" треба? ми допоможем!
change_pm
 
Повідомлень: 5267
З нами з: 03.02.16
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:23

  Клиент_ написав:Если пересчитать на душу населения, забавные цифры выходят.
Святошинский и Деснянский районы менее криминогенные, чем Печерский и Подольский.

Якщо ти тутай не перший день, то повинен знати, що деякі особливі з печерську возять з собою біти...

Тому статистика вона на фактах основана )))
change_pm
 
Повідомлень: 5267
З нами з: 03.02.16
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2777
З нами з: 18.03.21
Подякував: 95 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:44

Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех. :)
artlife
 
Повідомлень: 641
З нами з: 07.10.19
Подякував: 77 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9608960996109611
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
991 1459961
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:20
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2181, 2182, 2183
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21828 5164085
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 11:07
UA
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33604
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19791)
18.02.2022 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.