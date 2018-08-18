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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:17
airmax78 написав:
Когда все успокоится - будет дороже. Забирайте
, пока, есть скидка за нервозность.
не вапрос... 100 куе і завтра йдемо до нотаріуса, бабки скину в СаксоБанк.
зи. завтра в тебе може півквартири кінжалом винести, і 100 куе ніхто тоді не дасть...
Думай!
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:21
странно, а чьо пропозиція допомогти израїльтянам, викупивши непотріб була видалена?
може реально кому вийти з "інвестиції" треба? ми допоможем!
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:23
Клиент_ написав:
Если пересчитать на душу населения, забавные цифры выходят.
Святошинский и Деснянский районы менее криминогенные, чем Печерский и Подольский.
Якщо ти тутай не перший день, то повинен знати, що деякі особливі з печерську возять з собою біти...
Тому статистика вона на фактах основана )))
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:27
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:44
Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех.
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