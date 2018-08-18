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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:27
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:44
Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех.
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artlife
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:03
В Алхимике в пятницу вечером ни одного иностранчега. Когда такое было?
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airmax78
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:04
artlife написав:
Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех.
Отец
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airmax78
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:17
airmax78 написав:
В Алхимике в пятницу вечером ни одного иностранчега. Когда такое было?
Всё печально.
Они уже и из Львова повалили на свою истерическую родину.
Разговоры про сокращение присутствия в Украине в принципе.
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