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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9608960996109611

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:44

Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех. :)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:03

В Алхимике в пятницу вечером ни одного иностранчега. Когда такое было?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:04

  artlife написав:Долярчик опять оказался умнее и удачливее всех. :)

Отец
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:17

  airmax78 написав:В Алхимике в пятницу вечером ни одного иностранчега. Когда такое было?

Всё печально.
Они уже и из Львова повалили на свою истерическую родину.
Разговоры про сокращение присутствия в Украине в принципе.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 01:09

  UA написав:
  airmax78 написав:В Алхимике в пятницу вечером ни одного иностранчега. Когда такое было?

Всё печально.
Они уже и из Львова повалили на свою истерическую родину.
Разговоры про сокращение присутствия в Украине в принципе.

Зато куча каких-то ботанов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 01:43

  UA написав:
  airmax78 написав:Вы цены на первичке видели? И это на фоне резко выросшего риска недостроя. Кто в здравом уме по таким ценам в котлы полезет?

Какой застройщик завалится Первым?


+1
Тонкий юмор.
:lol:
rjkz
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