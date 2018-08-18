Получаеться люди кто инвестировал в Кийов инвестировали неудачно про что я стебусь уже не один год.
С точки зрения истории инвестиции в Кийов всегда приносят убытки. На протяжении поколения-двух инвестиция может показаться выгодной, затем всегда приходит расплата.
Киев был меккой для инвестирования в 11 веке когда была Киевская Русь которая держала всю восточную Европу в страхе и стягивала дань с окрестных регионов.
Птом как начались междоусобицы и татарские набеги когда наседения вырезалось минимум раз в 50 лет так и продолжалось до конца 18 века.
Относительная стабильность наступила в 19 веке которая была прервана революционной ситацие в 1917-1920 годах, когда власть менялась около 15 раз с чистками населения.
Через 20 лет вторая мировая. Только вторая половина 20 века может похвастаться стабильностью.
Теперь Украина уже ведет 8 лет войну с более сильным врагом. Чем это закончиться уже показывала история не один десяток раз.
Так что Долярчику просто повезло родиться в Львове и его инвестиция оказалась удачной.